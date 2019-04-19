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Употребление перед сном алкоголя и солений вызывает отечность

Отечность медики давно уже связывают с чрезмерным накоплением жидкости в организме. Подобное расстройство может возникать из-за употребления перед сном алкоголя, соленых и сладких продуктов.
Употребление перед сном алкоголя и солений вызывает отечность

Спиртное даже в небольших количествах вызывает задержку жидкости в тканях. Организм после этого долго очищается от токсинов, а затем страдает от обезвоживания. Медики не советуют на ночь увлекаться солеными продуктами, особенно «приправленными» глутаматом натрия. Данный ингредиент добавляют в полуфабрикаты, фастфуды и готовые блюда.

Возникновение отеков провоцируют консервы и маринады, насыщенные солью, уксусом и сахаром. Жидкость может накапливаться и в тканях любителей побаловаться перед сном сладким, так как некоторые кондитерские изделия слишком жирные. Лучше выбрать на ужин овощи, молочные продукты, орехи, фрукты, рыбу, что поможет избежать отеков с утра.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:37

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