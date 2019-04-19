Употребление перед сном алкоголя и солений вызывает отечность





Спиртное даже в небольших количествах вызывает задержку жидкости в тканях. Организм после этого долго очищается от токсинов, а затем страдает от обезвоживания. Медики не советуют на ночь увлекаться солеными продуктами, особенно «приправленными» глутаматом натрия. Данный ингредиент добавляют в полуфабрикаты, фастфуды и готовые блюда.Возникновение отеков провоцируют консервы и маринады, насыщенные солью, уксусом и сахаром. Жидкость может накапливаться и в тканях любителей побаловаться перед сном сладким, так как некоторые кондитерские изделия слишком жирные. Лучше выбрать на ужин овощи, молочные продукты, орехи, фрукты, рыбу, что поможет избежать отеков с утра.