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В Оренбурге поезд насмерть сбил женщину

В Оренбурге поезд сбил женщину, которая пересекала железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.
В Оренбурге поезд насмерть сбил женщину

Вчера, 18 апреля, в вечернее время поезд предназначенный для перевозки людей и багажа, направляясь из Нового Уренгоя в Оренбург, переехал человека. Жертвой оказалась женщина. По невыясненным причинам она переходила железнодорожные пути в неположенном для этого месте. Через какое-то время ее нашли под колесами транспортного средства. Вследствие полученных травм гражданка умерла на месте.

Сейчас местными правоохранительными органами проводится проверка по данному факту. Пока никакой подробной информации от сотрудников полиции не поступало.



 
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Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:50

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