Прилучный и Муцениеце похвастались фотографией с Киркоровым

"Счастье! Теперь у меня фото с Киркоровым! А ты чего добился?" - в шутку спросила Муцениеце у подписчиков.

На странице Муцениеце в соцсети появилось совместное фото с Прилучным и Киркоровым, на котором все трое радостно улыбаются. Встретились артисты на одной из торговых площадок прямо в гуще толпы, однако актриса не упустила возможности выпросить у поп-короля снимок.Отметим, что в последнее время Прилучный с женой посещают вместе не только светские мероприятия, но и не забывают о семейном досуге. Так, актёр организовал возлюбленной путешествие в Венецию в честь её дня рождения. После этого родители повеселились с 3-летней дочерью Мией на детском празднике.О конфликте с прессой, произошедшем зимой, супруги в соцсетях не вспоминают. Напомним, Муцениеце опровергла многочисленные слухи, будто муж её избил. Артистка напомнила о том, что журналисты некогда приписывали ей и беременность.