АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты представили обзор смартфонов-новинок мая 2019 года
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Прилучный и Муцениеце похвастались фотографией с Киркоровым

Павел Прилучный и Агата Муцениеце похвастались в Instgaram фотографией с Филиппом Киркоровым. Актриса назвала встречу с певцом настоящим счастьем.
Прилучный и Муцениеце похвастались фотографией с Киркоровым

На странице Муцениеце в соцсети появилось совместное фото с Прилучным и Киркоровым, на котором все трое радостно улыбаются. Встретились артисты на одной из торговых площадок прямо в гуще толпы, однако актриса не упустила возможности выпросить у поп-короля снимок.

"Счастье! Теперь у меня фото с Киркоровым! А ты чего добился?" - в шутку спросила Муцениеце у подписчиков.

Отметим, что в последнее время Прилучный с женой посещают вместе не только светские мероприятия, но и не забывают о семейном досуге. Так, актёр организовал возлюбленной путешествие в Венецию в честь её дня рождения. После этого родители повеселились с 3-летней дочерью Мией на детском празднике.

О конфликте с прессой, произошедшем зимой, супруги в соцсетях не вспоминают. Напомним, Муцениеце опровергла многочисленные слухи, будто муж её избил. Артистка напомнила о том, что журналисты некогда приписывали ей и беременность.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии успешно выходили недоношенного
Таролог Сюзанна убеждена, что Майю
Альбина Джанабаева снялась для обложки
Instagram имеет возможность скрывать
Употребление перед сном алкоголя и
Сын Плющенко и Рудковской ведет
В браузере Google Chrome появился
Прилучный и Муцениеце похвастались
Mitsubishi показала тизеры "спортивной"
У Захара Саленко развилась «интимофобия»
Ученые расшифровали ДНК средневековых
Путин заявил, что ММКФ положительно
В Оренбурге поезд насмерть сбил женщину
Эксперты представили обзор
Роман Капаклы отказывается знакомиться
Леди Гага назвала причину расставания с
Супруга Михаила Турецкого держит его в
Россия предложила США принять
Алена Савкина прокомментировала слухи о
Анфиса Чехова решилась на весеннее
Новые модели iPhone получат скрытую
Анна Нетребко отменила два своих
В России появится новый купе-кроссовер
Ксения Бородина удивила новым образом
У детей с расстройством поведения
Медики назвали мутации ДНК главной
Facebook признался, что незаконно
В мозге мышей обнаружена связь слуха и
Шарлиз Терон рассказала, почему ее
Промсвязьбанк проведет уроки
Просмотреть все новости