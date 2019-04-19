Эксперты представили обзор смартфонов-новинок мая 2019 года
В мае 2019 года ожидается дебют Honor 20 Pro, OnePlus 7 Pro, Pixel 3a XL и ряда других мобильных устройств. Эксперты представили обзор некоторых грядущих новинок.
Компания OnePlus в мае этого года выпустит две новые модели. Согласно утечкам, OnePlus 7 получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 855, 6/128 ГБ ОЗУ/ПЗУ. Смартфон оборудуют сканером дактилоскопии, сдвоенной основной камерой, АКБ на 3500 мАч Примерная стоимость базового варианта флагмана – около $548. OnePlus 7 Pro компания подготовила как ответ на iPhone XS Max и Samsung Galaxy S10+. Смартфон оснастят экраном Super AMOLED Quad HD+ с обновлением в 90 Гц, стереодинамиками, а также мощным аккумулятором на 4000 мАч с 30-ваттной технологией быстрой подзарядки Warp Charge. Устройство сможет похвастаться всплывающей камерой. Выход аппаратов ожидается 17 мая.
Специалисты Google готовят к дебюту телефоны Pixel 3a и Pixel 3a XL как облегченные модификации моделей Pixel 3 и Pixel 3 XL. Смартфоны построены, по сведениям источника, на базе Qualcomm Snapdragon 665 или 730, имеют чип безопасности Titan M. Устройства с ОС Android оснастят поддержкой eSIM, технологией Active Edge для запуска «помощника». На рынке смартфоны появятся в белом и черном цветах.
Суббренд Huawei планирует 21 мая анонсировать в Лондоне аппарат Honor 20. Ожидается также появление версии с приставкой «Pro», оснащенного камерой с четырьмя модулями и линзой в стиле перископа. Смартфон будет базироваться на чипе Kirin 980.
16 мая на мероприятии в Валенсии Asus представит миру свой новый аппарат ZenFone 6 с перфорированным дисплеем. Эксперты ожидают кардинальных изменений в дизайне устройства. По некоторым сведениям, смартфон построен на Snapdragon 855, имеет тройную камеру.
Компания OnePlus в мае этого года выпустит две новые модели. Согласно утечкам, OnePlus 7 получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 855, 6/128 ГБ ОЗУ/ПЗУ. Смартфон оборудуют сканером дактилоскопии, сдвоенной основной камерой, АКБ на 3500 мАч Примерная стоимость базового варианта флагмана – около $548. OnePlus 7 Pro компания подготовила как ответ на iPhone XS Max и Samsung Galaxy S10+. Смартфон оснастят экраном Super AMOLED Quad HD+ с обновлением в 90 Гц, стереодинамиками, а также мощным аккумулятором на 4000 мАч с 30-ваттной технологией быстрой подзарядки Warp Charge. Устройство сможет похвастаться всплывающей камерой. Выход аппаратов ожидается 17 мая.
Специалисты Google готовят к дебюту телефоны Pixel 3a и Pixel 3a XL как облегченные модификации моделей Pixel 3 и Pixel 3 XL. Смартфоны построены, по сведениям источника, на базе Qualcomm Snapdragon 665 или 730, имеют чип безопасности Titan M. Устройства с ОС Android оснастят поддержкой eSIM, технологией Active Edge для запуска «помощника». На рынке смартфоны появятся в белом и черном цветах.
Суббренд Huawei планирует 21 мая анонсировать в Лондоне аппарат Honor 20. Ожидается также появление версии с приставкой «Pro», оснащенного камерой с четырьмя модулями и линзой в стиле перископа. Смартфон будет базироваться на чипе Kirin 980.
16 мая на мероприятии в Валенсии Asus представит миру свой новый аппарат ZenFone 6 с перфорированным дисплеем. Эксперты ожидают кардинальных изменений в дизайне устройства. По некоторым сведениям, смартфон построен на Snapdragon 855, имеет тройную камеру.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:36