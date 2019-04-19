Роман Капаклы отказывается знакомиться с родным отцом
Возлюбленный Марины Африкантовой – Роман Капаклы отказывается общаться с родным отцом. По словам участника реалити-шоу «Дом-2», он попросту не видит в этом смысла, ведь когда ему нужен был папа, его у него не было.
В свое время Роман признался, что у него нет отца, а если быть точнее, родитель его бросил, когда ему было всего два года. С тех пор мужчина не пытался выйти на связь с наследником, поэтому Капаклы воспитывала только мама.
Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что не так давно Роман общался с редактором журнала «Дом-2» Антоном Беккужевым в рамках телешоу «Бородина против Бузовой», которому заявил, что даже не помнит, как выглядит его родитель.
По словам Капаклы, он помнит, что когда-то видел отца, но подсознание заставило его забыть внешность мужчины. Именно мама заменила Роману всех родителей, за что герой «Дома-2» ей очень благодарен.
Оказывается, избранник Африкантовой хорошо понимает, что его решение напрочь отказаться от общения с родным отцом может многим показаться «грубым», однако это его выбор, который он считает правильным.
Редактору журнала «Дом-2» также удалось выяснить, что герой даже не знает, где и как живет его родитель, ведь у мамы он никогда не спрашивал об этом мужчине.
К слову, Капаклы не единожды подчеркивал в эфирах «Дома-2», что никогда не оставит своих детей, ведь хочет, чтобы наследники воспитывались в полноценной семье.
В свое время Роман признался, что у него нет отца, а если быть точнее, родитель его бросил, когда ему было всего два года. С тех пор мужчина не пытался выйти на связь с наследником, поэтому Капаклы воспитывала только мама.
Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что не так давно Роман общался с редактором журнала «Дом-2» Антоном Беккужевым в рамках телешоу «Бородина против Бузовой», которому заявил, что даже не помнит, как выглядит его родитель.
По словам Капаклы, он помнит, что когда-то видел отца, но подсознание заставило его забыть внешность мужчины. Именно мама заменила Роману всех родителей, за что герой «Дома-2» ей очень благодарен.
Оказывается, избранник Африкантовой хорошо понимает, что его решение напрочь отказаться от общения с родным отцом может многим показаться «грубым», однако это его выбор, который он считает правильным.
«Отцом нельзя назвать человека, который просто зачал ребенка», - продолжает настаивать на своем Капаклы.
Редактору журнала «Дом-2» также удалось выяснить, что герой даже не знает, где и как живет его родитель, ведь у мамы он никогда не спрашивал об этом мужчине.
К слову, Капаклы не единожды подчеркивал в эфирах «Дома-2», что никогда не оставит своих детей, ведь хочет, чтобы наследники воспитывались в полноценной семье.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30