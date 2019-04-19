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Сын Плющенко и Рудковской ведет активную светскую жизнь

Гном Гномыч, как называют Яна Рудковская и Евгений Плющенко своего 6-летнего сына Сашу, вместе с родителями часто появляется на публике. Помимо модных показов и фотосессий, он успешно участвует также в спортивных соревнованиях и светских мероприятиях.
Сын Плющенко и Рудковской ведет активную светскую жизнь

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко живет активной светской жизнью. Мальчик в столь юном возрасте уже настоящая звезда. Он участвует не только в модных показах, но и борется за медали в серьезных соревнованиях по фигурному катанию. Плющенко и Рудковская гордятся, что их ребенок унаследовал лучшее от своих родителей.

Продюсер следит за модными тенденциями и не пропускает новинки от любимых брендов. После показа Галины Юдашкиной она купила для сына чемодан от Louis Vuitton почти за 200 тысяч рублей. Себе Рудковская тоже не отказала в обновке «на сдачу». Французский дом моды принял решение о сотрудничестве со звездной семьей и выпустил «Сундук Чемпиона». Изделие имеет узнаваемый дизайн, в нём Евгений Плющенко сможет хранить свои награды.

На днях сын продюсера и чемпиона открыл показ мод от Armani. В начале мальчик стеснялся, но потом освоился и стал танцевать, чем умилил публику. Звездная мама сняла Сашу после показа на видео, в котором она спрашивает сына, понравилось ли ему мероприятие, на что ребенок ответил утвердительно.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:31

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