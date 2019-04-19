Путин заявил, что ММКФ положительно влияет на создание фильмов





Вчера, 18 апреля, начался ММКФ 2019, который пройдет до следующего четверга, 25 апреля. После того, как Владимир Путин поприветствовал всех гостей и участников фестиваля, он отметил, что Московский международный кинофестиваль не теряет своей актуальности благодаря отечественному кино и творчеству молодых режиссеров и актеров.По мнению Президента, данное массовое празднество объединяет талантливых людей из разных стран и поколений, которые открыты новаторству и преданы высоким принципам искусства. Также это способствует улучшению качества российских фильмов.Владимир Путин убежден, что ММКФ и дальше будет развиваться, при этом сохраняя свои традиции, а участие в нем указывает на зрительское признание и высокий профессиональный успех.