Путин заявил, что ММКФ положительно влияет на создание фильмов
Действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 41-м Московском международном кинофестивале заявил, что это массовое празднество положительно влияет на создание фильмов и возрождает интерес зрителей к отечественному кинематографу. Эта информация опубликована на официальном сайте Кремля.
Вчера, 18 апреля, начался ММКФ 2019, который пройдет до следующего четверга, 25 апреля. После того, как Владимир Путин поприветствовал всех гостей и участников фестиваля, он отметил, что Московский международный кинофестиваль не теряет своей актуальности благодаря отечественному кино и творчеству молодых режиссеров и актеров.
По мнению Президента, данное массовое празднество объединяет талантливых людей из разных стран и поколений, которые открыты новаторству и преданы высоким принципам искусства. Также это способствует улучшению качества российских фильмов.
Владимир Путин убежден, что ММКФ и дальше будет развиваться, при этом сохраняя свои традиции, а участие в нем указывает на зрительское признание и высокий профессиональный успех.
Вчера, 18 апреля, начался ММКФ 2019, который пройдет до следующего четверга, 25 апреля. После того, как Владимир Путин поприветствовал всех гостей и участников фестиваля, он отметил, что Московский международный кинофестиваль не теряет своей актуальности благодаря отечественному кино и творчеству молодых режиссеров и актеров.
По мнению Президента, данное массовое празднество объединяет талантливых людей из разных стран и поколений, которые открыты новаторству и преданы высоким принципам искусства. Также это способствует улучшению качества российских фильмов.
Владимир Путин убежден, что ММКФ и дальше будет развиваться, при этом сохраняя свои традиции, а участие в нем указывает на зрительское признание и высокий профессиональный успех.
Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:00