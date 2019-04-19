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Путин заявил, что ММКФ положительно влияет на создание фильмов

Действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 41-м Московском международном кинофестивале заявил, что это массовое празднество положительно влияет на создание фильмов и возрождает интерес зрителей к отечественному кинематографу. Эта информация опубликована на официальном сайте Кремля.
Путин заявил, что ММКФ положительно влияет на создание фильмов

Вчера, 18 апреля, начался ММКФ 2019, который пройдет до следующего четверга, 25 апреля. После того, как Владимир Путин поприветствовал всех гостей и участников фестиваля, он отметил, что Московский международный кинофестиваль не теряет своей актуальности благодаря отечественному кино и творчеству молодых режиссеров и актеров.

По мнению Президента, данное массовое празднество объединяет талантливых людей из разных стран и поколений, которые открыты новаторству и преданы высоким принципам искусства. Также это способствует улучшению качества российских фильмов.

Владимир Путин убежден, что ММКФ и дальше будет развиваться, при этом сохраняя свои традиции, а участие в нем указывает на зрительское признание и высокий профессиональный успех.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:00

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