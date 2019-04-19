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Леди Гага назвала причину расставания с Кристианом Карино

Леди Гага решила назвать причину своего расставания с женихом Кристианом Карино. Пара разорвала отношения еще зимой 2019 года, но откровенно рассказать об этом голливудская поп-дива смогла только сейчас.

Леди Гага назвала причину расставания с Кристианом Карино

Размолвка Леди Гаги и ее бойфренда Кристиана Карино этой зимой была самой обсуждаемой новостью среди зарубежных и отечественных средств массовой информации. Все началось с того, что эпатажная исполнительница перестала появляться на людях с кольцом на пальце, а затем не вспомнила имени своего любимого после получения премии «Грэмми». Слухи о расставании пары подтвердил официальный представитель звезды.

Спустя несколько месяцев Леди Гага лично рассказала журналистам, что заставило ее расстаться с продюсером в самом разгаре подготовки к свадьбе. Кристиан Карино негативно влиял на творчество певицы. Поп-дива не хотела жертвовать любимой карьерой ради избранника.
Леди Гага назвала причину расставания с Кристианом Карино

Есть еще одна версия завершения романа, согласно которой, жених Леди Гаги очень ревновал возлюбленную и даже запрещал ей проводить время в компании друзей. По данным источников, звездный агент хотел заставить исполнительницу все время быть только с ним.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:26

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