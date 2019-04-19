Леди Гага назвала причину расставания с Кристианом Карино





Размолвка Леди Гаги и ее бойфренда Кристиана Карино этой зимой была самой обсуждаемой новостью среди зарубежных и отечественных средств массовой информации. Все началось с того, что эпатажная исполнительница перестала появляться на людях с кольцом на пальце, а затем не вспомнила имени своего любимого после получения премии «Грэмми». Слухи о расставании пары подтвердил официальный представитель звезды.Спустя несколько месяцев Леди Гага лично рассказала журналистам, что заставило ее расстаться с продюсером в самом разгаре подготовки к свадьбе. Кристиан Карино негативно влиял на творчество певицы. Поп-дива не хотела жертвовать любимой карьерой ради избранника.Есть еще одна версия завершения романа, согласно которой, жених Леди Гаги очень ревновал возлюбленную и даже запрещал ей проводить время в компании друзей. По данным источников, звездный агент хотел заставить исполнительницу все время быть только с ним.