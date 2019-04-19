Супруга Михаила Турецкого держит его в "ежовых рукавицах"





Турецкий в "Вечернем шоу с Анной Довлатовой" рассказал о том, как супруга держит его в "ежовых рукавицах". Вместе пара проживает больше 30 лет и воспитывает 4 детей. В жене Лиане музыканту нравится то, что она не устаёт его подначивать и напрягать, заставляя расти. Сам артист не может успокоиться и остановиться на месте благодаря такой поддержке.При этом Турецкий отметил, что для жены на первом месте остаются дети, а сам он выступает источником благосостояния. Как и Лиана, мать музыканта отдавала наследникам всю себя.На "Русском радио" гость также рассказал историю своих родителей-фронтовиков, проживших бок о бок 66 лет. Отец участвовал в прорыве блокады Ленинграда, спас от немцев свою будущую супругу, которая лишилась всей семьи.Упомянул Турецкий и об увлечениях дочек 10 и 13 лет. Девочки гастролируют, посещают занятия по вокалу и придают выступлениям коллективов отца "потрясающую музыкальность".