АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты представили обзор смартфонов-новинок мая 2019 года
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Супруга Михаила Турецкого держит его в "ежовых рукавицах"

Михаил Турецкий признался, что супруга Лиана держит его в "ежовых рукавицах". Постоянное давление и требовательность со стороны жены помогает артисту в творческом и личностном росте.
Супруга Михаила Турецкого держит его в "ежовых рукавицах"

Турецкий в "Вечернем шоу с Анной Довлатовой" рассказал о том, как супруга держит его в "ежовых рукавицах". Вместе пара проживает больше 30 лет и воспитывает 4 детей. В жене Лиане музыканту нравится то, что она не устаёт его подначивать и напрягать, заставляя расти. Сам артист не может успокоиться и остановиться на месте благодаря такой поддержке.

При этом Турецкий отметил, что для жены на первом месте остаются дети, а сам он выступает источником благосостояния. Как и Лиана, мать музыканта отдавала наследникам всю себя.

На "Русском радио" гость также рассказал историю своих родителей-фронтовиков, проживших бок о бок 66 лет. Отец участвовал в прорыве блокады Ленинграда, спас от немцев свою будущую супругу, которая лишилась всей семьи.

Упомянул Турецкий и об увлечениях дочек 10 и 13 лет. Девочки гастролируют, посещают занятия по вокалу и придают выступлениям коллективов отца "потрясающую музыкальность".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии успешно выходили недоношенного
Таролог Сюзанна убеждена, что Майю
Альбина Джанабаева снялась для обложки
Instagram имеет возможность скрывать
Употребление перед сном алкоголя и
Сын Плющенко и Рудковской ведет
В браузере Google Chrome появился
Прилучный и Муцениеце похвастались
Mitsubishi показала тизеры "спортивной"
У Захара Саленко развилась «интимофобия»
Ученые расшифровали ДНК средневековых
Путин заявил, что ММКФ положительно
В Оренбурге поезд насмерть сбил женщину
Эксперты представили обзор
Роман Капаклы отказывается знакомиться
Леди Гага назвала причину расставания с
Супруга Михаила Турецкого держит его в
Россия предложила США принять
Алена Савкина прокомментировала слухи о
Анфиса Чехова решилась на весеннее
Новые модели iPhone получат скрытую
Анна Нетребко отменила два своих
В России появится новый купе-кроссовер
Ксения Бородина удивила новым образом
У детей с расстройством поведения
Медики назвали мутации ДНК главной
Facebook признался, что незаконно
В мозге мышей обнаружена связь слуха и
Шарлиз Терон рассказала, почему ее
Промсвязьбанк проведет уроки
Просмотреть все новости