Ксения Бородина удивила новым образом

«Ксюш, какие же шикарные локоны! Тебе так идет такая длина! Не задумываешься о том, чтобы снова нарастить себе волосы? Уверена, что Курбану понравилось бы!», «Несмотря на то, что это парик, ты прекрасна! И цвет боди тебе к лицу!», - продолжают писать в Сети.

Не секрет, что 36-летняя телеведущая всегда очень тщательно следила за трендами модной индустрии и красоты. Практически всю свою юность Ксения ходила с длинными волосами, однако на протяжении уже нескольких лет отдает предпочтение каре.Какой же неожиданностью для подписчиков Ксении было увидеть свою любимицу с длинными локонами. Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая поразила буквально всех интернет-пользователей.Нужно сказать, что многие читатели по достоинству оценили новый образ Ксении. Меньше чем за сутки свежая публикация Бородиной набрала почти 190 тысяч лайков и огромное количество комментариев.Впрочем, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которые в пух и прах раскритиковали новый имидж Бородиной. По мнению злопыхателей, этот образ сделал Ксению «пошловатой», а кое-кто даже вспомнил, что в похожем парике ведущая «Дома-2» уже появлялась в обществе, когда ее выписывали из роддома после рождения Теоны.