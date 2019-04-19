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У детей с расстройством поведения обнаружены различия в проводке мозга
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У детей с расстройством поведения обнаружены различия в проводке мозга

Причины расстройства поведения, наблюдающиеся у одного из двух десятков детей и подростков, давно интересуют ученых, но пока точно определить их они не могут. Специалисты Университета Бирмингема считают, что подобные проблемы у некоторых представителей подрастающего поколения могут быть вызваны различиями в структурной проводке мозга, связывающей его эмоциональные центры.
У детей с расстройством поведения обнаружены различия в проводке мозга

Ученые задействовали в исследовании, направленном на изучение причин агрессивного и антисоциального поведения молодых людей, около 300 детей в возрасте 9-18 лет с одинаковым количеством девочек и мальчиков. Специалисты провели добровольцам МРТ-сканирование мозга, чтобы изучить различия в волокнистых путях белого вещества, передающих сигналы между эмоциональными центрами.

Наибольшие отличия наблюдались в мозолистом теле и основном тракте, соединяющем левое и правое полушария. Из-за малого количества разветвлений вдоль этих волокон связь между обеими сторонами мозга у детей с расстройством поведения была менее эффективна, нежели у участников эксперимента из контрольной группы. Данные изменения в структуре мозга, как выяснилось, определяют проявление агрессии, черствое поведение, дефицит сочувствия.

Специалисты намерены продолжить исследование для более тщательного изучения этих структурных различий. Знания в этой области дадут возможность точно диагностировать состояние пациента, а также разработать и протестировать вмешательства, которые позволят помочь детям в критический период развития их мозга.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:36

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