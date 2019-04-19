У детей с расстройством поведения обнаружены различия в проводке мозга





Ученые задействовали в исследовании, направленном на изучение причин агрессивного и антисоциального поведения молодых людей, около 300 детей в возрасте 9-18 лет с одинаковым количеством девочек и мальчиков. Специалисты провели добровольцам МРТ-сканирование мозга, чтобы изучить различия в волокнистых путях белого вещества, передающих сигналы между эмоциональными центрами.Наибольшие отличия наблюдались в мозолистом теле и основном тракте, соединяющем левое и правое полушария. Из-за малого количества разветвлений вдоль этих волокон связь между обеими сторонами мозга у детей с расстройством поведения была менее эффективна, нежели у участников эксперимента из контрольной группы. Данные изменения в структуре мозга, как выяснилось, определяют проявление агрессии, черствое поведение, дефицит сочувствия.Специалисты намерены продолжить исследование для более тщательного изучения этих структурных различий. Знания в этой области дадут возможность точно диагностировать состояние пациента, а также разработать и протестировать вмешательства, которые позволят помочь детям в критический период развития их мозга.