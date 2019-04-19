Анна Нетребко отменила два своих концерта в Берлине по причине болезни

Анна Нетребко имеет очень плотный гастрольный график. Билеты на ее выступления всегда пользуются спросом. Звезда находится в концертном туре, часто передвигается между площадками, которые располагаются во множестве стран и даже на разных континентах, вместе с семьей, чтобы иметь возможность провести время в кругу близких.В Берлине артистке предстояло выступить вместе с Маэстро Баренбоймом. Но сильный вирус, который певица «подхватила» накануне, внес свои коррективы в гастрольный график. В Instagram Анна Нетребко призналась, что петь с ларингитом сложный репертуар не представляется возможным, поэтому она надеется на быстрейшее свое выздоровление, чтобы продолжить радовать слушателей как можно скорее.Поклонники сопереживают звезде и даже писали в комментариях свои рецепты борьбы с этим недугом.