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Анна Нетребко отменила два своих концерта в Берлине по причине болезни

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко отменила два концерта в Берлине. На своей странице в Instagram она рассказала, что причина этому – ларингит.
Анна Нетребко отменила два своих концерта в Берлине по причине болезни

Анна Нетребко имеет очень плотный гастрольный график. Билеты на ее выступления всегда пользуются спросом. Звезда находится в концертном туре, часто передвигается между площадками, которые располагаются во множестве стран и даже на разных континентах, вместе с семьей, чтобы иметь возможность провести время в кругу близких.

В Берлине артистке предстояло выступить вместе с Маэстро Баренбоймом. Но сильный вирус, который певица «подхватила» накануне, внес свои коррективы в гастрольный график. В Instagram Анна Нетребко призналась, что петь с ларингитом сложный репертуар не представляется возможным, поэтому она надеется на быстрейшее свое выздоровление, чтобы продолжить радовать слушателей как можно скорее.

Поклонники сопереживают звезде и даже писали в комментариях свои рецепты борьбы с этим недугом.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:51

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