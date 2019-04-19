АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
У детей с расстройством поведения обнаружены различия в проводке мозга
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Facebook признался, что незаконно хранил миллионы паролей от Instagram

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook призналась, что незаконно хранила миллионы паролей от Instagram на серверах, доступ к которым имели только работники компании. Информация об этом появилась в объявлении месячной давности.

Facebook признался, что незаконно хранил миллионы паролей от Instagram

Вчера, 18 апреля, стало известно, что незащищёнными были и пользователи Instagram. Вскоре они будут уведомлены об этом. Проведённое расследование выявило, что в Facebook не пользовались свободным доступом к паролям в корыстных целях.

Около 600 миллионов паролей пользователей соцсети могли быть в незакодированном виде. Уже более 7 лет у 20 тысяч работников компании был доступ к ним.

Три года назад Facebook неумышленно получил доступ к контактам электронной почты почти 1,5 миллиона пользователей. Осенью 2018 года хакеры уже воспользовались данной уязвимостью в социальной сети. Им могли стать доступны около 50 миллионов учетных записей, передаёт издание "Слово и Дело".



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Михаила Турецкого держит его в
Россия предложила США принять
Алена Савкина прокомментировала слухи о
Анфиса Чехова решилась на весеннее
Новые модели iPhone получат скрытую
Анна Нетребко отменила два своих
В России появится новый купе-кроссовер
Ксения Бородина удивила новым образом
У детей с расстройством поведения
Медики назвали мутации ДНК главной
Facebook признался, что незаконно
В мозге мышей обнаружена связь слуха и
Шарлиз Терон рассказала, почему ее
Промсвязьбанк проведет уроки
«Хватит придумывать!»: Хоккеист Андрей
Нейросеть научили диагностировать рак
Сестра Александры Черно собралась
Первый складной смартфон Samsung Galaxy
«Пончики в кафе»: Виктория Бекхэм
Дизайнеры показали пикап Tesla Model Y
Ученые: Собаки приносят пользу здоровью
Дмитрий Шепелев огласил результаты
Дачникам в Подмосковье запретили
Стефания Маликова возмущена слухами о
В iOS-версии Google Chrome обнаружили
Эксперты рассказали, как выбирать
Экс-участница "Дома-2" Яна Шевцова
Перекаченные губы Майи Донцовой
Анастасия Кочервей потратила на
Apple прекратила выплаты российским
Просмотреть все новости