Facebook признался, что незаконно хранил миллионы паролей от Instagram
Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook призналась, что незаконно хранила миллионы паролей от Instagram на серверах, доступ к которым имели только работники компании. Информация об этом появилась в объявлении месячной давности.
Вчера, 18 апреля, стало известно, что незащищёнными были и пользователи Instagram. Вскоре они будут уведомлены об этом. Проведённое расследование выявило, что в Facebook не пользовались свободным доступом к паролям в корыстных целях.
Около 600 миллионов паролей пользователей соцсети могли быть в незакодированном виде. Уже более 7 лет у 20 тысяч работников компании был доступ к ним.
Три года назад Facebook неумышленно получил доступ к контактам электронной почты почти 1,5 миллиона пользователей. Осенью 2018 года хакеры уже воспользовались данной уязвимостью в социальной сети. Им могли стать доступны около 50 миллионов учетных записей, передаёт издание "Слово и Дело".
Вчера, 18 апреля, стало известно, что незащищёнными были и пользователи Instagram. Вскоре они будут уведомлены об этом. Проведённое расследование выявило, что в Facebook не пользовались свободным доступом к паролям в корыстных целях.
Около 600 миллионов паролей пользователей соцсети могли быть в незакодированном виде. Уже более 7 лет у 20 тысяч работников компании был доступ к ним.
Три года назад Facebook неумышленно получил доступ к контактам электронной почты почти 1,5 миллиона пользователей. Осенью 2018 года хакеры уже воспользовались данной уязвимостью в социальной сети. Им могли стать доступны около 50 миллионов учетных записей, передаёт издание "Слово и Дело".
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:16