Промсвязьбанк проведет уроки финграмотности по всей России





В рамках НФГ работники Промсвязьбанка будут вести уроки, игры, а также лекции в сегменте финансовой грамотности в ВУЗах и школах 12 регионов страны, а также Москве и Санкт-Петербурге. Суммарно специалисты ПСБ запланировали свыше 75 выступлений специалистов. Одним из ключевых событий Недели финграмотности будет офлайн квест под названием «С финансами на ТЫ». Проводить его будут на базе Технограда у ВДНХ. Старт игры намечен на 22 апреля. Все промежуточные задания созданы работниками банка с максимальной адаптацией к условиям реальной жизни. Участниками квеста станут порядка 60 учеников из Москвы. Для НФГ-2019 специалисты Промсвязьбанка представили Финансовый букварь, который в простой и развлекательной форме предоставляет ключевые финансовые понятия и определения.Промсвязьбанк рассматривает увеличение финансовой грамотности как приоритетное направление своей работы. В минувшем году банк создал курс лекций и интерактивных работ, которые проводят эксперты учреждения. Неделя финграмотности представляет собой серию бесплатных мероприятий, преследующих просветительские цели. НФГ реализуется в рамках Проекта Минфина РФ о повышении соответствующего уровня образованности среди населения страны. В текущем году география акции покрывает все регионы страны. Расписание всех запланированных мероприятий и детали по ним можно узнать на веб-сайте проекта вашифинансы.рф.