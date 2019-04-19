АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Промсвязьбанк проведет уроки финграмотности по всей России

Промсвязьбанк выступил в качестве официального партнера для V Недели финграмотности. Мероприятия проводятся для молодежи и детей на территории всех регионов России 17 - 24 апреля.

В рамках НФГ работники Промсвязьбанка будут вести уроки, игры, а также лекции в сегменте финансовой грамотности в ВУЗах и школах 12 регионов страны, а также Москве и Санкт-Петербурге. Суммарно специалисты ПСБ запланировали свыше 75 выступлений специалистов. Одним из ключевых событий Недели финграмотности будет офлайн квест под названием «С финансами на ТЫ». Проводить его будут на базе Технограда у ВДНХ. Старт игры намечен на 22 апреля. Все промежуточные задания созданы работниками банка с максимальной адаптацией к условиям реальной жизни. Участниками квеста станут порядка 60 учеников из Москвы. Для НФГ-2019 специалисты Промсвязьбанка представили Финансовый букварь, который в простой и развлекательной форме предоставляет ключевые финансовые понятия и определения.
Промсвязьбанк проведет уроки финграмотности по всей России

Промсвязьбанк рассматривает увеличение финансовой грамотности как приоритетное направление своей работы. В минувшем году банк создал курс лекций и интерактивных работ, которые проводят эксперты учреждения. Неделя финграмотности представляет собой серию бесплатных мероприятий, преследующих просветительские цели. НФГ реализуется в рамках Проекта Минфина РФ о повышении соответствующего уровня образованности среди населения страны. В текущем году география акции покрывает все регионы страны. Расписание всех запланированных мероприятий и детали по ним можно узнать на веб-сайте проекта вашифинансы.рф.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 07:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шарлиз Терон рассказала, почему ее
Промсвязьбанк проведет уроки
«Хватит придумывать!»: Хоккеист Андрей
Нейросеть научили диагностировать рак
Сестра Александры Черно собралась
Первый складной смартфон Samsung Galaxy
«Пончики в кафе»: Виктория Бекхэм
Дизайнеры показали пикап Tesla Model Y
Ученые: Собаки приносят пользу здоровью
Дмитрий Шепелев огласил результаты
Дачникам в Подмосковье запретили
Стефания Маликова возмущена слухами о
В iOS-версии Google Chrome обнаружили
Эксперты рассказали, как выбирать
Экс-участница "Дома-2" Яна Шевцова
Перекаченные губы Майи Донцовой
Анастасия Кочервей потратила на
Apple прекратила выплаты российским
Лиза Триандафилиди высказалась о
Ученые назвали цвет смерти
«Любопытное зрелище»: Песков высказался
«Учусь заново ходить»: Никита Михалков
Составлен список автомобилей, которые
Лена Ленина назвала причину ссоры
Мясо в больших количествах вредит
Сергей Шнуров высмеял пост Ксении
Звездный хирург назвал стоимость
Максим Галкин тронут песней в
Ученые установили, что люди уже
Последние моменты своей жизни Ирина
Просмотреть все новости