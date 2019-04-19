Шарлиз Терон рассказала, почему ее 7-летний приемный сын носит юбки и заплетает косы
Американская актриса Шарлиз Терон рассказала, почему ее 7-летний приемный сын носит юбки и заплетает косы. По ее словам, дети сами должны принимать решение, кем им быть.
До недавнего времени никто не мог предположить, что 43-летняя Шерлиз Терон склонна к новым западным представлениям о воспитании детей. Однако она дала возможность своему приемному сыну самому выбрать, какого он пола. Продолжительное время ходили слухи, что актриса растит Джексона как дочку. Когда в Сети появились снимки ребенка в юбках, платьях и с длинными, заплетенными волосами, пользователи социальных сетей задали ей вопрос, зачем она это делает.
Шарлиз Терон обьяснила поклонникам, что Джексон на самом деле и есть девочка, такая же, как и ее 3-летняя сестра Августа. По словам знаменитости, не ей решать, в чем найдут себя дети, когда вырастут. Ее дело давать любовь, защищать и обеспечивать.
После того, как ребенок сказал Шарлиз Терон, что он не мальчик, она поняла, что сделает все возможное, чтобы ее дети имели право быть теми, кем хотят.
До недавнего времени никто не мог предположить, что 43-летняя Шерлиз Терон склонна к новым западным представлениям о воспитании детей. Однако она дала возможность своему приемному сыну самому выбрать, какого он пола. Продолжительное время ходили слухи, что актриса растит Джексона как дочку. Когда в Сети появились снимки ребенка в юбках, платьях и с длинными, заплетенными волосами, пользователи социальных сетей задали ей вопрос, зачем она это делает.
Шарлиз Терон обьяснила поклонникам, что Джексон на самом деле и есть девочка, такая же, как и ее 3-летняя сестра Августа. По словам знаменитости, не ей решать, в чем найдут себя дети, когда вырастут. Ее дело давать любовь, защищать и обеспечивать.
После того, как ребенок сказал Шарлиз Терон, что он не мальчик, она поняла, что сделает все возможное, чтобы ее дети имели право быть теми, кем хотят.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:49