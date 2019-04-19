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Шарлиз Терон рассказала, почему ее 7-летний приемный сын носит юбки и заплетает косы

Американская актриса Шарлиз Терон рассказала, почему ее 7-летний приемный сын носит юбки и заплетает косы. По ее словам, дети сами должны принимать решение, кем им быть.
Шарлиз Терон рассказала, почему ее 7-летний приемный сын носит юбки и заплетает косы

До недавнего времени никто не мог предположить, что 43-летняя Шерлиз Терон склонна к новым западным представлениям о воспитании детей. Однако она дала возможность своему приемному сыну самому выбрать, какого он пола. Продолжительное время ходили слухи, что актриса растит Джексона как дочку. Когда в Сети появились снимки ребенка в юбках, платьях и с длинными, заплетенными волосами, пользователи социальных сетей задали ей вопрос, зачем она это делает.

Шарлиз Терон обьяснила поклонникам, что Джексон на самом деле и есть девочка, такая же, как и ее 3-летняя сестра Августа. По словам знаменитости, не ей решать, в чем найдут себя дети, когда вырастут. Ее дело давать любовь, защищать и обеспечивать.

Шарлиз Терон рассказала, почему ее 7-летний приемный сын носит юбки и заплетает косы

После того, как ребенок сказал Шарлиз Терон, что он не мальчик, она поняла, что сделает все возможное, чтобы ее дети имели право быть теми, кем хотят.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:49

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