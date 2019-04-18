Экс-участница "Дома-2" Яна Шевцова решила обратить на себя внимание Сергея Лазарева

«Ты мой идеал, ты это знаешь. Всё остальное тебе уже сказано лично», — написала под одним из постов Лазарева Шевцова.

Скандальная проектантка Яна Шевцова прославилась благодаря новости об интимной связи с рэпером Гуфом. Затем девушка утверждала, что у нее был секс с исполнителем Jah Khalib, который якобы заразил ее половой инфекцией, а также с MC Doni. После ухода с телестройки звезда стала рассказывать о серьезных отношениях с молодым человеком, сотрудничающим с лэйблом Black Star. Якобы она даже собралась за него замуж, парень в нее очень влюблен и одаривает очень дорогими презентами, среди которых кроссовер Land Rover за 8 миллионов рублей.Теперь же экс-участница проекта "Дом-2" стала оказывать знаки внимания известному российскому певцу Сергею Лазареву. То и дело девушка пишет под его постами комплименты и даже признания в симпатии.Как отреагировал на такой комментарий сам участник конкурса "Евровидение-2019" от России пока неизвестно, однако в социальной сети Instagram публично на комплименты Яны Шевцовой он не отвечает.