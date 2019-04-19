Нейросеть научили диагностировать рак простаты не хуже опытных врачей





Учёные создали систему под названием FocalNet, которая может идентифицировать заболевания и прогнозировать агрессивность их развития по результатам магнитно-резонансной томографии. Система FocalNet представляет собой искусственную нейросеть, которая для своей работы использует алгоритм из более миллиона переменных.Нейросеть достойно справляется со своей задачей – в 80,5% случаев диагноз оказался точным. Для врачей-рентгенологов этот показатель составил 83,9%.В систему ввели МРТ-снимков 417 мужчин с диагнозом рак простаты, таким образом, нейросеть научилась последовательно оценивать, классифицировать и сравнивать фактические данные с тем, что заложили в базу.«Данная разработка сделает процесс выявления заболевания быстрее и проще», - отметили создатели FocalNet.