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Нейросеть научили диагностировать рак простаты не хуже опытных врачей

В Калифорнийском университете создали нейросеть, способную диагностировать рак простаты. Искусственный интеллект справляется с задачей не хуже опытных врачей.
Нейросеть научили диагностировать рак простаты не хуже опытных врачей

Учёные создали систему под названием FocalNet, которая может идентифицировать заболевания и прогнозировать агрессивность их развития по результатам магнитно-резонансной томографии. Система FocalNet представляет собой искусственную нейросеть, которая для своей работы использует алгоритм из более миллиона переменных.

Нейросеть достойно справляется со своей задачей – в 80,5% случаев диагноз оказался точным. Для врачей-рентгенологов этот показатель составил 83,9%.

В систему ввели МРТ-снимков 417 мужчин с диагнозом рак простаты, таким образом, нейросеть научилась последовательно оценивать, классифицировать и сравнивать фактические данные с тем, что заложили в базу.

«Данная разработка сделает процесс выявления заболевания быстрее и проще», - отметили создатели FocalNet.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 07:18

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