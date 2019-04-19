«Пончики в кафе»: Виктория Бекхэм отпраздновала 45-летие в кругу семьи
Виктория Бэкхем 17 апреля отметила свое 45-летие. Знаменитость не захотела устраивать по поводу дня рождения пышных торжеств и отметила его с пончиками в кафе, куда отправилась вместе с мужем и детьми.
Супруг экс-участницы Spice Girls Дэвид Бэкхем и их наследники Бруклин, Ромео, Круз и Харпер одарили именинницу приятными презентами. Сыновья и дочь, которым не терпелось поздравить звездную мать, разбудили ее в шесть утра. Футболист сфотографировал заспанную супругу и обнародовал снимок в своем Instagram-микроблоге, подписав: «Happy Birthday!»
Празднование 45-летия известного дизайнера началось с посещения всей семьей кафе. Виктории Бэкхем преподнеслипончик, присыпанный сахарной пудрой, со свечой и спели традиционную песню. Имениннице подарили много букетов, а самый большой из них она получила от любимого супруга. Особенный презент - куклу подготовила для матери семилетняя дочь Харпер.
Знаменитое семейство продолжило торжество вечером в итальянском ресторане. Здесь именинницу ждал огромный шоколадный торт. Снимок праздничного стола, за которым разместилось большое семейство Бэкхемов, дизайнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Супруг экс-участницы Spice Girls Дэвид Бэкхем и их наследники Бруклин, Ромео, Круз и Харпер одарили именинницу приятными презентами. Сыновья и дочь, которым не терпелось поздравить звездную мать, разбудили ее в шесть утра. Футболист сфотографировал заспанную супругу и обнародовал снимок в своем Instagram-микроблоге, подписав: «Happy Birthday!»
Празднование 45-летия известного дизайнера началось с посещения всей семьей кафе. Виктории Бэкхем преподнеслипончик, присыпанный сахарной пудрой, со свечой и спели традиционную песню. Имениннице подарили много букетов, а самый большой из них она получила от любимого супруга. Особенный презент - куклу подготовила для матери семилетняя дочь Харпер.
Знаменитое семейство продолжило торжество вечером в итальянском ресторане. Здесь именинницу ждал огромный шоколадный торт. Снимок праздничного стола, за которым разместилось большое семейство Бэкхемов, дизайнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:08