Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрирован изнутри
Южнокорейский производитель Samsung Group готовит к выпуску Galaxy Fold первый складной смартфон компании. Один из журналистов, которым раздали устройства на презентации, показал его изнутри.
Новый Samsung Galaxy Fold еще не попал на мировой рынок, а уже один китайский энтузиаст разобрал его и показал его изнутри. Автор снимков сообщает, что дисплей, размер которого 7,3 дюйма, легко снять и поменять на новый. Экран по ощущениям мягкий и напоминает резину. Под ним располагается большая вращательная кинематическая пара, позволяющая деформировать телефон, две батареи емкостью 4380 мАч и другая электроника. Для того чтобы добраться к 4,6-дюймовому дисплею пришлось полностью разобрать устройство.
По видеоролику и снимкам, опубликованным в Сети, можно понять, что сборка Galaxy Fold значительно сложнее, чем у других смартфонов.
Новый Samsung Galaxy Fold еще не попал на мировой рынок, а уже один китайский энтузиаст разобрал его и показал его изнутри. Автор снимков сообщает, что дисплей, размер которого 7,3 дюйма, легко снять и поменять на новый. Экран по ощущениям мягкий и напоминает резину. Под ним располагается большая вращательная кинематическая пара, позволяющая деформировать телефон, две батареи емкостью 4380 мАч и другая электроника. Для того чтобы добраться к 4,6-дюймовому дисплею пришлось полностью разобрать устройство.
По видеоролику и снимкам, опубликованным в Сети, можно понять, что сборка Galaxy Fold значительно сложнее, чем у других смартфонов.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:03