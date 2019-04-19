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Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрирован изнутри

Южнокорейский производитель Samsung Group готовит к выпуску Galaxy Fold первый складной смартфон компании. Один из журналистов, которым раздали устройства на презентации, показал его изнутри.
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрирован изнутри

Новый Samsung Galaxy Fold еще не попал на мировой рынок, а уже один китайский энтузиаст разобрал его и показал его изнутри. Автор снимков сообщает, что дисплей, размер которого 7,3 дюйма, легко снять и поменять на новый. Экран по ощущениям мягкий и напоминает резину. Под ним располагается большая вращательная кинематическая пара, позволяющая деформировать телефон, две батареи емкостью 4380 мАч и другая электроника. Для того чтобы добраться к 4,6-дюймовому дисплею пришлось полностью разобрать устройство.

По видеоролику и снимкам, опубликованным в Сети, можно понять, что сборка Galaxy Fold значительно сложнее, чем у других смартфонов.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:03

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