Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрирован изнутри





Новый Samsung Galaxy Fold еще не попал на мировой рынок, а уже один китайский энтузиаст разобрал его и показал его изнутри. Автор снимков сообщает, что дисплей, размер которого 7,3 дюйма, легко снять и поменять на новый. Экран по ощущениям мягкий и напоминает резину. Под ним располагается большая вращательная кинематическая пара, позволяющая деформировать телефон, две батареи емкостью 4380 мАч и другая электроника. Для того чтобы добраться к 4,6-дюймовому дисплею пришлось полностью разобрать устройство.По видеоролику и снимкам, опубликованным в Сети, можно понять, что сборка Galaxy Fold значительно сложнее, чем у других смартфонов.