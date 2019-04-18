Родная сестра Александры Черно Яна Чернявская собралась заменить ее на проекте "Дом-2"

Звезда скандального реалити Саша Черно не раз заявляла, что без нее проект станет скучным, а чтобы избежать этого, на шоу придет ее сестра, такая же эпатажная особа как и сама проектантка. Видимо, планам девушки суждено сбыться, ведь сама она сейчас находится на проекте "Спаси свою любовь", где пытается спасти брак с Иосифом Оганесяном.Недавно Черно опубликовала в stories в Instagram снимок с родной сестрой Яной Чернявской с недвусмысленной подписью. До этого девушка заявляла, что повременит с приходом на "Дом-2", так как бабушка настаивает, чтобы ее внучка сначала получила образование. Судя по всему, ждать больше нельзя.Зрители и фолловеры уже отреагировали на новость о приходе еще одной Черно на "Дом-2", и далеко не все оказались довольны данными переменами. Многие опасаются, что Черно-младшая будет так же, как и сестра скандалить со всеми остальными участниками. Больше всего публика переживает за Захара Саленко, ведь именно к нему девушка собралась придти на проект.