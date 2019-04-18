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Родная сестра Александры Черно Яна Чернявская собралась заменить ее на проекте "Дом-2"

Не секрет, что после всех ссор Сашу Черно и ее мужа Иосифа Оганесяна отправили на шоу "Спаси свою любовь". Однако проект не останется без пышной звезды, ведь ей на замену на него собралась придти родная сестра скандальной участницы Яна Чернявская.
Родная сестра Александры Черно Яна Чернявская собралась заменить ее на проекте "Дом-2"

Звезда скандального реалити Саша Черно не раз заявляла, что без нее проект станет скучным, а чтобы избежать этого, на шоу придет ее сестра, такая же эпатажная особа как и сама проектантка. Видимо, планам девушки суждено сбыться, ведь сама она сейчас находится на проекте "Спаси свою любовь", где пытается спасти брак с Иосифом Оганесяном.

Недавно Черно опубликовала в stories в Instagram снимок с родной сестрой Яной Чернявской с недвусмысленной подписью. До этого девушка заявляла, что повременит с приходом на "Дом-2", так как бабушка настаивает, чтобы ее внучка сначала получила образование. Судя по всему, ждать больше нельзя.

Зрители и фолловеры уже отреагировали на новость о приходе еще одной Черно на "Дом-2", и далеко не все оказались довольны данными переменами. Многие опасаются, что Черно-младшая будет так же, как и сестра скандалить со всеми остальными участниками. Больше всего публика переживает за Захара Саленко, ведь именно к нему девушка собралась придти на проект.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:22

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