Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-теста с предполагаемой дочерью Абдулова

Некоторое время назад 49-летний Виталий Абдулов в социальных сетях размещал объявления о том, что разыскивает свою давнюю возлюбленную Марию Фок. Ему ответила 19-летняя девушка, уверяя, что она дочь этой женщины, а сама она около года назад ушла из жизни. По словам предполагаемой наследницы, мать ей это сообщила это перед смертью.Чтоб убедится, Виталий Абдулов попросил хотя бы показать совместные снимки с родительницей. Однако девушка сказала, что их нет, так как они жили вдали от цивилизации. После этого киноактер обратился в телевизионную программу «На самом деле», что бы все-таки выяснить правду.Предполагаемая дочь не соглашалась на ДНК-экспертизу, однако Виталий Абдулов тайно все-таки достал ее биологический материал. В эфире ток-шоу Дмитрий Шепелев огласил итоги анализа. Оказалось, что между ними нет родства. Позже в студию вошла бывшая возлюбленная Абдулова и заявила, что это не ее дочь.