Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-теста с предполагаемой дочерью Абдулова
Некоторое время назад 49-летний Виталий Абдулов в социальных сетях размещал объявления о том, что разыскивает свою давнюю возлюбленную Марию Фок. Ему ответила 19-летняя девушка, уверяя, что она дочь этой женщины, а сама она около года назад ушла из жизни. По словам предполагаемой наследницы, мать ей это сообщила это перед смертью.
Чтоб убедится, Виталий Абдулов попросил хотя бы показать совместные снимки с родительницей. Однако девушка сказала, что их нет, так как они жили вдали от цивилизации. После этого киноактер обратился в телевизионную программу «На самом деле», что бы все-таки выяснить правду.
Предполагаемая дочь не соглашалась на ДНК-экспертизу, однако Виталий Абдулов тайно все-таки достал ее биологический материал. В эфире ток-шоу Дмитрий Шепелев огласил итоги анализа. Оказалось, что между ними нет родства. Позже в студию вошла бывшая возлюбленная Абдулова и заявила, что это не ее дочь.
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🔥« Мужчина стал брать женщину в жёны за её КРАСОТУ, так как берут себе, какую-нибудь вещь. Женщина превращается в предмет подвластный мужчине. Когда основой отношений между полами становится женская красота, с одной стороны, а с другой стороны стремление владеть ей, как объектом из-за этой самой красоты, когда один человек начинает смотреть на другого, как на собственность, а не как на ДРУГА и СПУТНИКА во всём, тогда грех действительно умножается и захватывает землю. Потой простой причине, что такое отношение уничтожает Любовь.🔥Ведь любовь к какой-нибудь вещи односторонняя, а Любовь между людьми подразумевает равенство. Как только один человек в глазах другого становится объектом которым необходимо овладевать, Любовь умирает. ☝🏻Именно это ведёт к развращению.» 🔥 Отрывок из сегодняшней проповеди. Мало того, что сейчас многие мужчины часто выбирают себе женщину по красоте, так ещё ужаснее, что женщины стремятся к этой красоте, доходят до крайней степени безумия, совершая над собой кучу экзекуций в виде косметических операций, чтобы именно угодить мужчинам в их похотливом желании выбрать себе женщину «покрасивше». Вопрос о красоте и вкусах спорный, но самое главное, к чему эти игрища приводят, а приводят они неминуемо к развращению, то есть к разрушению Любви и тем более отношений. При самостоятельно выбранном пути к саморазрушению со стороны женщин, совершенно не логично слушаются их жалостные песни, не логично выглядят картины, стихи и посты в соцсетях о «подлых мужиках», которые воспользовались их доверием, о разбитых «девичьих» сердцах. 😂 Милые дамы, все ваши несчастья имеют корни в вашей собственной голове. Вы сами себе гробите жизнь, да ещё при этом кучу денег тратите на то чтобы стать «красившее», а по сути добить себя и растратить свою молодость в пустую. По вам же просто психушка плачет. )))) Милые женщины, ПОРА ВКЛЮЧАТЬ МОЗХГ ! ✌️😎 #мозг #мозги #душа #мудрость #храм #целомудрее #любовь #церковь #лествица #красота #вещь #коуч #мастеркласс #мастерствоактера #психология #мужчина #женщина #девушки #девушка #счастье