Дачникам в Подмосковье запретили убивать гадюк





За расправу над чешуйчатой физическому лицу придется заплатить 3000 рублей, должностному – до 30 000 рублей, а юридическому – до 200 000 рублей. Гадюки, рассказали в ведомстве, не являются агрессивными по своей природе и стремятся удалиться, если замечают приближение человека, и нападают только с испугу. В случае укуса пресмыкающегося следует принять антигистаминное средство, зафиксировать пострадавшее место и срочно обратиться в больницу, где медики введут специальную сыворотку.Серпентолог Владислав Старков удивлен предписанием Минэкологии Московской области, ведь дачники не смогут спокойно находиться на своем участке, если знают о существовании там гадюк. Специалист считает, что особь внесли в Красную книгу региона необоснованно. Сейчас наблюдается увеличение мещерской и верхневолжской популяции змей, и, возможно, многие виды уже не требуют защиты.Пресмыкающиеся любят обживаться в полузаброшенной местности, поэтому дачникам следует позаботиться об облагораживании своего участка. Необходимо очистить территорию от мусора, регулярно скашивать траву, не допуская ее роста выше пяти сантиметров. Можно завести на даче кота и прикармливать ежей – известных охотников на змей. Некоторые специалисты рекомендуют посадить на участке чеснок, аромат которого отпугивает гадюк.