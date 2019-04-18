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Ксения Собчак создала Ассоциацию Моды в Москве

Бывшая телеведущая телестройки «Дом-2» Ксения Собчак создала ассоциацию моды в Москве. По словам скандальной тележурналистки, они придумали важнейшую инициативу для поддержки тех, кто только начал делать первые шажки в модной индустрии.

Ксения Собчак создала Ассоциацию Моды в Москве

Считанные часы назад Ксения Анатольевна опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам о проекте Ассоциация Моды.

«Ассоциация Моды - проект, который поможет объединить всех ключевых игроков рынка для Обмена мнениями, выработки общих позиций и решения стратегически важных вопросов в индустрии», - поведала поклонникам Собчак.

По словам бывшего кандидата на пост президента РФ в 2018 году, на встрече, которая прошла сегодня в Москве, они обговорили главные шаги в направлении совершенствования данной отрасли.

Оказывается, что уже в этом году 29 мая в столице на площадке «Винзавод» пройдет Саммит индустрии Моды Москвы.

Ксения Собчак создала Ассоциацию Моды в Москве

«Это профессиональная конференция, посвященная проблемам современного модного бизнеса на глобальном и локальном уровнях», - объяснила Ксения Анатольевна.

Собчак утверждает, что на Саммите будут презентованы стратегии и программы, за которыми в ближайшие годы будет поддерживаться индустрия моды.

«Ассоциация моды со своей стороны выдвинет свои предложения мер, необходимых для развития города», - добавила экс-телеведущая «Дома-2».

К слову, в конце своего поста Ксения Анатольевна поблагодарила всех тех, кто сегодня посетил их собрание и поддержал ее Ассоциацию.

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➡️➡️➡️ Мы придумали важную инициативу для поддержки тех,кто делает только первые шаги в модной индустрии. Ассоциация Моды-проект ,который поможет обьединить всех ключевых игроков рынка для Обмена мнениями,выработки общих позиций и решения стратегически важных вопросов в индустрии. На встрече были обсуждены важные шаги в направлении развития отрасли. 29 мая в Москве на площадке «Винзавод» состоится Саммит индустрии моды Москвы, - профессиональная конференция, посвященная проблемам современного модного бизнеса на глобальном и локальном уровнях. Планируется, что на Саммите будет представлена стратегия и программа поддержки индустрии моды на ближайший год, а Ассоциация моды со своей стороны выдвинет свои предложения мер, необходимых для развития города. Спасибо всем кто пришел,поддержал и вошел в экспертный совет Ассоциации! P.S на фото самый симпатичный и модный чиновник московской мэрии Кирилл Ильичев и директор ассоциации Анзор Канкулов #CreatedInMoscow #MoscowFashionSummit2019 #МоскваМодныйГород

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:08

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