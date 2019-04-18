Ксения Собчак создала Ассоциацию Моды в Москве

«Ассоциация Моды - проект, который поможет объединить всех ключевых игроков рынка для Обмена мнениями, выработки общих позиций и решения стратегически важных вопросов в индустрии», - поведала поклонникам Собчак.

«Это профессиональная конференция, посвященная проблемам современного модного бизнеса на глобальном и локальном уровнях», - объяснила Ксения Анатольевна.

«Ассоциация моды со своей стороны выдвинет свои предложения мер, необходимых для развития города», - добавила экс-телеведущая «Дома-2».

Считанные часы назад Ксения Анатольевна опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам о проекте Ассоциация Моды.По словам бывшего кандидата на пост президента РФ в 2018 году, на встрече, которая прошла сегодня в Москве, они обговорили главные шаги в направлении совершенствования данной отрасли.Оказывается, что уже в этом году 29 мая в столице на площадке «Винзавод» пройдет Саммит индустрии Моды Москвы.Собчак утверждает, что на Саммите будут презентованы стратегии и программы, за которыми в ближайшие годы будет поддерживаться индустрия моды.К слову, в конце своего поста Ксения Анатольевна поблагодарила всех тех, кто сегодня посетил их собрание и поддержал ее Ассоциацию.