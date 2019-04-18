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Саша Черно опять заявила, что подает на развод

Эпатажная участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно опять заговорила о разводе. По словам возлюбленной Иосифа Оганесяна, она не готова жить с мужчиной, которому все равно на то, что его женщина плачет.

Саша Черно опять заявила, что подает на развод

Всем известно, что на сегодняшний день мир семейству Черно и Оганесяна только снится. Буквально каждый день супруги скандалят и предъявляют друг другу взаимные претензии, однако многие поклонники «Дома-2» были уверены, что делают это влюбленные только ради рейтингов шоу.

Как бы то ни было, но сейчас мнение некоторых телезрителей поменялось. По словам фанатов, невозможно настолько хорошо играть разочарование и боль, которую испытывают Иосиф и Александра по отношению друг к другу.

В социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых запечатлен очередной конфликт Черно и Оганесяна, который произошел между супругами в студии телешоу «Бородина против Бузовой». Сложно не заметить, что Саша отчаянно ждала, когда же Иосиф подойдет к ней, склонит голову и в очередной раз попросит прощение. Однако этого так и не произошло.

Саша Черно опять заявила, что подает на развод

Оганесян так и остался сидеть вдали от жены и слушать о том, что если он, в конечном счете, не поменяется, Саша разведется с ним. Сейчас Черно убеждена, что Иосиф именно этого и хочет.

Нужно сказать, что Александра настроена весьма категорично. Черно намерена опять подавать на развод, и если Оганесян не захочет поехать вместе с ней в ЗАГС, то она планирует обратиться в суд.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58

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