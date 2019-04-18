Мондезир Свет-Амур опять устроил для Юлии Ефременковой необычное свидание

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено очередное свидание Свет-Амура и Ефременковой. Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» будут впервые наблюдать за ребячеством Юлии и Мондезира, ведь до этого все их романтические встречи проходили весьма сдержано.Известно, что уже завтра, 19 апреля, телезрители «Дома-2» смогут оценить «игры» участника и телеведущей реалити-шоу. Влюбленные сначала рисовали сердечки и солнечных человечков на стенах, а потом начали друг друга измазывать краской.Сложно не заметить, что именно Ефременкова первой решила затеять с избранником некую игру. Юлия попыталась облить Мондезира краской, однако этого сделать у нее так и не удалось, ведь ведро оказалось слишком тяжелым. Когда же ведущая «Дома-2» упала на колени и не смогла подняться, так как на полу было очень скользко, Свет-Амур поспешил облить возлюбленную красной краской.Ефременкова пыталась хоть как-то остановить Свет-Амура, но тот вылил на нее все ведро краски. В итоге Юлия попросить Мондезира помочь ей подняться, а когда молодой человек исполнил просьбу избранницы, та тут же принялась измазывать его костюм краской, которую он только что на нее вылил.К слову, свидание Юлии и Мондезира понравилось поклонникам «Дома-2».