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Мондезир Свет-Амур опять устроил для Юлии Ефременковой необычное свидание

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2», а по совместительству и молодой человек телеведущей проекта Юлии Ефременковой Мондезир Свет-Амур снова устроил для возлюбленной необычное свидание. По словам телезрителей, в этот раз свидание оказалось невероятно милым.

Мондезир Свет-Амур опять устроил для Юлии Ефременковой необычное свидание

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено очередное свидание Свет-Амура и Ефременковой. Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» будут впервые наблюдать за ребячеством Юлии и Мондезира, ведь до этого все их романтические встречи проходили весьма сдержано.

Известно, что уже завтра, 19 апреля, телезрители «Дома-2» смогут оценить «игры» участника и телеведущей реалити-шоу. Влюбленные сначала рисовали сердечки и солнечных человечков на стенах, а потом начали друг друга измазывать краской.

Сложно не заметить, что именно Ефременкова первой решила затеять с избранником некую игру. Юлия попыталась облить Мондезира краской, однако этого сделать у нее так и не удалось, ведь ведро оказалось слишком тяжелым. Когда же ведущая «Дома-2» упала на колени и не смогла подняться, так как на полу было очень скользко, Свет-Амур поспешил облить возлюбленную красной краской.

Мондезир Свет-Амур опять устроил для Юлии Ефременковой необычное свидание

Ефременкова пыталась хоть как-то остановить Свет-Амура, но тот вылил на нее все ведро краски. В итоге Юлия попросить Мондезира помочь ей подняться, а когда молодой человек исполнил просьбу избранницы, та тут же принялась измазывать его костюм краской, которую он только что на нее вылил.

К слову, свидание Юлии и Мондезира понравилось поклонникам «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33

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