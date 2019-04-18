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В Германии студентка изобрела браслет, сигнализирующий об угрозе изнасилования

В Германии студентка Ким Эйзенманн изобрела необычный браслет. Украшение Xantus Drinkcheck способно сигнализировать об угрозе изнасилования.

В Германии студентка изобрела браслет, сигнализирующий об угрозе изнасилования

Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Handelsblatt, студентке факультета машиностроения Технологического института Карлсруэ удалось создать полезный аксессуар после того, как ее подругу «накачали» наркотическими веществами, а затем совершили над ней насильственные действия. Главная особенность инновационной разработки в том, что она может реагировать на Гамм-оксимасляную кислоту (ГОМК), известную как «жидкий экстази».

Девушка призналась журналистам, что она также могла столкнуться с той же проблемой, что и ее подруга, которую нашли в парке с сильными повреждениями после городского фестиваля. Девушка попыталась выяснить, существует ли такой продукт, который мог бы защитить представительниц прекрасного пола от таких последствий, но не найдя ничего, решила разработать его самостоятельно.

Теперь для того, чтобы проверить напиток на содержимое ГОМК, следует перемешать жидкость и нанести пару капель на белую полоску браслета с реагентом. В случае, если зона стала синего цвета, то в напитке есть наркотические вещества.

Уникальный браслет Xantus Drinkcheck можно приобрести в одном из немецких онлайн-магазинов, занимающегося продажей медицинского назначения dm за 9,95 фунтов стерлингов (около 828 рублей)



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:45

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