В Москве задержали «черных риэлторов» с останками пенсионерки





В черном пакете находились части скелета пожилой женщины - кости и череп. Молодые люди заявили, что вызвались выбросить мусор и не знали о содержимом мешка. На данный момент останки пенсионерки направлены на экспертизу.Правоохранители подозревают, что имеют дело с «черными риэлторами», занимающимися незаконным присвоением недвижимости. По предварительным сведениям, молодые люди уже переоформили на себя жилплощадь пожилой жительницы Москвы, чей скелет несли выбрасывать в мусорном пакете. Расследование продолжается, задержанные находятся под арестом.