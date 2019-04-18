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В Москве задержали «черных риэлторов» с останками пенсионерки

В восточном округе Москвы в районе Перово правоохранители задержали мужчин, имевших при себе пакет с останками пенсионерки. Правоохранители считают подозреваемых «черными риэлторами».
В Москве задержали «черных риэлторов» с останками пенсионерки

В черном пакете находились части скелета пожилой женщины - кости и череп. Молодые люди заявили, что вызвались выбросить мусор и не знали о содержимом мешка. На данный момент останки пенсионерки направлены на экспертизу.

Правоохранители подозревают, что имеют дело с «черными риэлторами», занимающимися незаконным присвоением недвижимости. По предварительным сведениям, молодые люди уже переоформили на себя жилплощадь пожилой жительницы Москвы, чей скелет несли выбрасывать в мусорном пакете. Расследование продолжается, задержанные находятся под арестом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:27

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