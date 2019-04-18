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Татьяна Навка поделилась впечатлениями от юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Татьяна Навка обнародовала «атмосферное» фото зрительного зала и сцены, где проходил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, в Instagram-микрофлоге. Фигуристка поделилась впечатлениями от грандиозного шоу, отметив, что прожила во время выступления Примадонны вместе с ней целую жизнь.
Татьяна Навка поделилась впечатлениями от юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Концерт Пугачевой Навка называет тем случаем, когда шикарные постановки и декорации отодвигаются на второй план, а все внимание приковано к «поразительной личности, добравшейся своим голосом и искренностью в душу и проникшей в самое сердце». Вместе с исполнительницей фигуристка незаметно для себя прожила разную по настроению, но настоящую жизнь. Примадонна своими песнями моментами вызывала слезы, а иногда становилось очень легко, спокойно и весело.

На фото, обнародованном Навкой, замечателен зрительный зал, где все присутствующие аплодируют великой артистке стоя. Зрители долго не отпускали Пугачеву, осыпая овациями. Снимок демонстрирует всю любовь публики к «настоящей Легенде». Фигуристка поблагодарила знаменитость за мастерство и талант, единство музыки и души, подаренное во время юбилейного концерта.
Татьяна Навка поделилась впечатлениями от юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Поклонники согласились со словами спортсменки, сказанными в адрес Примадонны. Многие фолловеры просмотрели отрывки выступления звезды, но очень надеются увидеть полную телеверсию шоу, чтобы насладиться магией ее голоса.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:08

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