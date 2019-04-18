Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон обвинили в излишней заботе о дочери
Бывшую супругу Валерия Блюменкранца Тату Абрамсон засудили за то, что она чрезмерно заботиться о своей единственной наследнице. По мнению многочисленных поклонников длинноволосой красавицы, Беатриса слишком много весит в свои 2 года.
Не секрет, что после расставания с Валерием, Тата довольно долго была одна. Однако недавно блондинка все-таки встретила того «единственного», который предложил ей переехать к нему в Монако. В свою очередь Блюменкранц по-прежнему находится в поиске и пока не планирует покидать скандально-известную телестройку.
Сложно не заметить, что оба родителя на сегодняшний день заняты построением своих личных жизней, поэтому их общая наследница довольно часто находится с бабушкой, мамой Таты. Оказывается, что Марина Тристановна время от времени привозит Беатрис в Монако, чтобы та повидалась с родительницей.
На днях Абрамсон опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую совместную фотографию с 2-летней наследницей. Несмотря на то, что снимок был очень милым, именно из-за него на Тату обрушился шквал критики. Один за другим фолловеры принялись критиковать молодую мамочку за то, что она до сих пор возит дочь в коляске. По мнению пользователей Сети, блондинка излишне заботится о девочке.
Также некоторым читателям показалось, что Беатрис в свои 2 года слишком много весит. Более того подписчики обвинили в этом именно звезду «Дома-2», указав ей на то, что дети с 1,5 лет должны передвигаться сами, а не на коляске, сообщает Novosti-Dom2.
Не секрет, что после расставания с Валерием, Тата довольно долго была одна. Однако недавно блондинка все-таки встретила того «единственного», который предложил ей переехать к нему в Монако. В свою очередь Блюменкранц по-прежнему находится в поиске и пока не планирует покидать скандально-известную телестройку.
Сложно не заметить, что оба родителя на сегодняшний день заняты построением своих личных жизней, поэтому их общая наследница довольно часто находится с бабушкой, мамой Таты. Оказывается, что Марина Тристановна время от времени привозит Беатрис в Монако, чтобы та повидалась с родительницей.
На днях Абрамсон опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую совместную фотографию с 2-летней наследницей. Несмотря на то, что снимок был очень милым, именно из-за него на Тату обрушился шквал критики. Один за другим фолловеры принялись критиковать молодую мамочку за то, что она до сих пор возит дочь в коляске. По мнению пользователей Сети, блондинка излишне заботится о девочке.
Также некоторым читателям показалось, что Беатрис в свои 2 года слишком много весит. Более того подписчики обвинили в этом именно звезду «Дома-2», указав ей на то, что дети с 1,5 лет должны передвигаться сами, а не на коляске, сообщает Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:52