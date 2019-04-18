Топ-менеджер Lenovo опубликовал в Weibo новые сведения о новом смартфоне Z6 Pro





Отличительной особенностью Lenovo Z6 Pro станет четырехмодульная основная камера. Судя по надписи на поверхности гаджета, разрешение одного из модулей составит 48 Мп. Пользователям также будут доступны специальные возможности для получения снимков с разрешением 100 Мп. Создатели обеспечили гаджет опцией Hyper Video, они разрабатывали ее более года. Детали о функционировании этой системы не раскрываются.Чанг Ченг также сообщил, что по результатам проверки Lenovo Z6 Pro в приложении AnTuTu, смартфон набрал более 400 тысяч баллов, в настоящее время это является одним из наилучших показателей.Согласно данных, полученных из других источников, устройство укомплектовано передовым процессором Snapdragon 855, батареей на 4000 мАч и сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран.Демонстрация новинки намечена на 23 апреля, а позже предполагается выход модели с поддержкой 5G-сети.