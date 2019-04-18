Диетолог рассказал о свойствах кефира





Специалисты утверждают, что кефир имеет большое количество микроэлементов и витаминов, которые помогают восстановить природный баланс человека. Также этот продукт содержит кальция больше, чем молоко. Однако не следует злоупотреблять напитком. Противопоказано употребление кефира людям с заболеваниями желудочно-кошеного тракта. Также более аккуратно употреблять продукт нужно в случае невосприятия лактозы.В день человеку необходимо 15 граммов молочных жиров. В стакане кефира содержится 6 граммов. Поэтому следует следить за процентным соотношением жира в кефире, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.