Диетолог рассказал о свойствах кефира
Диетолог Лидия Ионова рассказала о свойствах кефира и том, когда и в каких количествах можно его употреблять. Большое количество этого продукта может привести к избытку насыщенных жиров.
Специалисты утверждают, что кефир имеет большое количество микроэлементов и витаминов, которые помогают восстановить природный баланс человека. Также этот продукт содержит кальция больше, чем молоко. Однако не следует злоупотреблять напитком. Противопоказано употребление кефира людям с заболеваниями желудочно-кошеного тракта. Также более аккуратно употреблять продукт нужно в случае невосприятия лактозы.
В день человеку необходимо 15 граммов молочных жиров. В стакане кефира содержится 6 граммов. Поэтому следует следить за процентным соотношением жира в кефире, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Специалисты утверждают, что кефир имеет большое количество микроэлементов и витаминов, которые помогают восстановить природный баланс человека. Также этот продукт содержит кальция больше, чем молоко. Однако не следует злоупотреблять напитком. Противопоказано употребление кефира людям с заболеваниями желудочно-кошеного тракта. Также более аккуратно употреблять продукт нужно в случае невосприятия лактозы.
В день человеку необходимо 15 граммов молочных жиров. В стакане кефира содержится 6 граммов. Поэтому следует следить за процентным соотношением жира в кефире, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:45