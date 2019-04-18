Ученые: Секс поможет вылечить аллергию





Группа ученых из Тебризского университета в Иране выяснила, что любовные утехи являются хорошим способом лечения сезонной аллергии. Во время секса у людей прекращаются аллергические слезы и снимается заложенность носа, так как в глазах и органе обоняния сужаются сосуды.В связи с этим, специалисты рекомендуют регулярно заниматься любовью людям, страдающим аллергией, для облегчения заложенность носа. Частота использования этого метода определяется по тяжести симптомов.Однако присутствуют и некоторые противопоказания для такого своеобразного лечения. К примеру, эффекта не будет, если совершать половой акт на улице. Также проблема состоит в том, что не у всех аллергиков есть партнер, пишет зарубежное интернет-издание Metro.