Ксения Бородина рассказала о непростом характере своего супруга

«Никому его не советую», - подчеркивает Бородина.

«И почему меня пост Бородиной не удивляет? Ксюш, расслабься! Никому твой Курбан с это «бизнесом» не нужен!», «Бородина, Бородина... Разве ж можно так о муже говорить?» - продолжают писать в Сети.

На днях на страничке в Instagram Бородиной появилась свежая публикация, на которой она запечатлена в компании своего возлюбленного. Под снимком Ксения написала короткий пост, который заинтересовал буквально всех интернет-пользователей.Дело в том, что в блоге ведущая «Дома-2» заявляет, что только она могла его полюбить.Также Ксения указывает на то, что никто из женщин не смог бы справиться с Курбаном, а вот ей это все-таки удалось сделать. Нужно сказать, что свежая совместная фотография Бородиной и Курбана за несколько дней набрала больше 418 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев.Многие поклонники звездного семейства Бородиной-Омарова в очередной раз поспешили восхититься своими любимчиками. Впрочем, в этот раз не обошлось без критики.Один за другим недоброжелатели принялись писать о том, что Ксения написала этот пост неспроста. По мнению злопыхателей, Бородина своими высказываниями о непростом характере Омарова хочет напугать девушек, которые «положили» на ее супруга глаз.