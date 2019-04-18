АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Ксения Бородина рассказала о непростом характере своего супруга

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина поведала о нелегком характере своего любимого супруга. По словам телезнаменитости, она бы никому не пожелала такого мужа, как Курбан Омаров.

Ксения Бородина рассказала о непростом характере своего супруга

На днях на страничке в Instagram Бородиной появилась свежая публикация, на которой она запечатлена в компании своего возлюбленного. Под снимком Ксения написала короткий пост, который заинтересовал буквально всех интернет-пользователей.

Дело в том, что в блоге ведущая «Дома-2» заявляет, что только она могла его полюбить.

«Никому его не советую», - подчеркивает Бородина.

Также Ксения указывает на то, что никто из женщин не смог бы справиться с Курбаном, а вот ей это все-таки удалось сделать. Нужно сказать, что свежая совместная фотография Бородиной и Курбана за несколько дней набрала больше 418 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев.

Ксения Бородина рассказала о непростом характере своего супруга

Многие поклонники звездного семейства Бородиной-Омарова в очередной раз поспешили восхититься своими любимчиками. Впрочем, в этот раз не обошлось без критики.

Один за другим недоброжелатели принялись писать о том, что Ксения написала этот пост неспроста. По мнению злопыхателей, Бородина своими высказываниями о непростом характере Омарова хочет напугать девушек, которые «положили» на ее супруга глаз.

«И почему меня пост Бородиной не удивляет? Ксюш, расслабься! Никому твой Курбан с это «бизнесом» не нужен!», «Бородина, Бородина... Разве ж можно так о муже говорить?» - продолжают писать в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Хаирова рассказала о последних
Ученые: Секс поможет вылечить аллергию
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон обвинили
Перенесший инсульт Борис Моисеев не
Отец положил Бритни Спирс в
Ксения Бородина рассказала о непростом
У звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель на
Марина Африкантова подтвердила новость
Рэпер Гуф опозорился с политической
Вдова Николая Караченцова Людмила
Эксперты объяснили, почему смартфоны
Соседи оригинально поздравили Аллу
Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа
Илья Яббаров устроил скандал из-за
Максим Галкин обнародовал переписку с
Ирина Слуцкая откровенно рассказала о
«КамАЗ» презентовал электробус с
Умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина
Юрий Чернов отказался играть Петруху в
В реальности Даша Пынзарь оказалась не
Представители Samsung прокомментировали
Кофе помогает добиться лучших успехов в
Виктория Романец и Антон Гусев показали
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Премьерную серию восьмого сезона «Игры
В кино и библиотеках начнут требовать
Пользователи Сети раскритиковали
Ученые: Говядина остается свежей в
Марат Башаров признался, что до сих пор
Владимир Зеленский выступил за
Просмотреть все новости