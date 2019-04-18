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На Apple подали в суд за сокрытие данных о падении продаж iPhone

Решение Apple не делиться сведениями о низких показателях продаж iPhone с общественностью, принятое в минувшем году, стало причиной подачи коллективного иска. Группа американцев пожаловалась на «яблочную» компанию в суд Калифорнии.
На Apple подали в суд за сокрытие данных о падении продаж iPhone

Заявители считают, что купертиновцы пытаются скрыть информацию о снижении спроса на брендовые смартфоны, чтобы защитить свои акции от обесценивания. Руководство Apple, отмечают истцы, отказываясь обнародовать данные об объемах реализации iPhone, нарушает права многих заинтересованных лиц. От решения корпорации пострадали люди, ставшие акционерами с ноября 2018-го по январь 2019-го. Данный период совпадает со сроками, когда «яблочная» компания впервые в своей «современной» истории решила не публиковать сведения о положении фирменного продукта на международном рынке мобильных устройств.

По мнению заявителей, руководство Apple осведомлено о снижении уровня продаж iPhone, поэтому отказалось от обнародования информации на фоне заявлений о растущих доходах с реализации смартфонов. Инвесторы, не обладая достоверными данными, не сумели создать верное представление о делах компании и из-за обвала на фондовом рынке, лишились сотни тысяч долларов.

Истцы уверены, Тим Кук имеет к этой истории прямое отношение. Гендиректор Apple не рассказал о падении спроса на iPhone в Китае, ограничившись заявлением о низкой реализации смартфона в ряде стран, включая Россию. Топ-менеджер намеренно не упомянул неудачи фирменного продукта в Поднебесной, рынок которой является ключевым для успеха Apple.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:39

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