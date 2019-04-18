У звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель на лице заметили морщины не по возрасту

Недавно звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель отпраздновала 32-й день рождения. Некоторые участники реалити-шоу подшутили над длинноволосой красавицей и подарили ей подарок, намекающий, что девушке на самом деле 42 года. Тем не менее, фанаты продолжают утверждать, что слухи не беспочвенны и на самом деле девушка всеми способами скрывает настоящий возраст.Поводом для волнения стала недавняя фотография Ольги Рапунцель, где на ее лице видно глубокие морщины. Зрители просто таки убеждены, что на самом деле звезде уже за 40, и скоро ей не удастся так хорошо скрывать свою дату рождения. Тем не менее, даже если факт подтвердится, сейчас существуют пластические операции и другие процедуры для поддержания молодости и красоты, которыми может воспользоваться "бренд" реалити.