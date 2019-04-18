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Валерий Гаркалин признался, что дарил своей супруге не "шубы и бриллианты", а путешествия

Популярный отечественный актер, народный артист России, профессор РИТИ Валерий Гаркалин рассказал в одном из интервью о семейной жизни с женой Екатериной. Артист откровенно поделился с журналистами трогательными воспоминаниями о супруге.
Валерий Гаркалин признался, что дарил своей супруге не "шубы и бриллианты", а путешествия

Знаменитый актер встретил свою будущую жену во время репетиции роли Грэя в «Алых парусах» в театре кукол. Девушка, работающая там педагогом, находилась в пустом зале в тот момент. Гаркалин признался, что стал обращаться к ней, так как артисту необходим зритель. После одного из монологов исполнителя главной роли в фильме «Ширли-мырли» дама не выдержала и расплакалась. Артист подумал, что у этой девушки «необыкновенная душа».

По словам актера, его избранница всю жизнь плакала из-за подобных эмоциональных вещей. Он не скрывает: супруга Екатерина была искренней «каждую секунду» и Гаркалин был очень с ней счастлив. «Я не дарил ей бриллианты и шубы», - откровенно признается знаменитость. Но супругам удалось побывать в Новой Зеландии. Они стояли, обнявшись, «на краю света», любуясь Тихим океаном. Весь бюджет семьи уходил на путешествия. Если же финансов на туризм не хватало, то приходилось одалживать. Пара посетила разные уголки мира за совместную жизнь.

Жена подарила актеру долгожданную наследницу Нику, после рождения которой Валерий Борисович решил покинуть кемеровский театр «Люди и куклы». Он хотел видеть, как любимая дочь растет и формируется. Артист уделял ей все свободное время, как сейчас своему внуку Тимофею. Мальчик имеет артистические данные, но звездный дедушка считает, что профессию каждый должен выбирать сам и идти по тому пути, где есть сердце. Сам Гаркалин всегда шел только по такой дороге.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:25

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