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Марина Африкантова подтвердила новость об уходе Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель с проекта "Дом-2"

Недавно в Instagram Дмитрия Дмитренко появилась новость о том, что он и его жена Ольга Рапунцель решили навсегда уйти с проекта "Дом-2", покинув не только реалити-шоу, но и недавно запущенный проект "Спаси свою любовь". Марина Африкантова подтвердила уход "брендов".
Марина Африкантова подтвердила новость об уходе Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель с проекта "Дом-2"

Не секрет, что после ухода с проекта "Дом-2" Марина Африкантова начала вести свое шоу на YouTube, куда приглашает не только знаменитостей, но и бывших коллег, а также новых звезд реалити. В Сети появилась информация, что новый выпуск ее авторской программы, который выйдет на следующей неделе, будет посвящен как раз уходу с проекта "брендов" Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель.

Причину своего решения ни проектант, ни длинноволосая красавица пока не раскрыли, однако в Instagram Дмитрия Дмитренко недавно появилась запись, что для него семья и здоровье ребенка намного важнее, чем проект и деньги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:21

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