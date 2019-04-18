Марина Африкантова подтвердила новость об уходе Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель с проекта "Дом-2"





Не секрет, что после ухода с проекта "Дом-2" Марина Африкантова начала вести свое шоу на YouTube, куда приглашает не только знаменитостей, но и бывших коллег, а также новых звезд реалити. В Сети появилась информация, что новый выпуск ее авторской программы, который выйдет на следующей неделе, будет посвящен как раз уходу с проекта "брендов" Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель.Причину своего решения ни проектант, ни длинноволосая красавица пока не раскрыли, однако в Instagram Дмитрия Дмитренко недавно появилась запись, что для него семья и здоровье ребенка намного важнее, чем проект и деньги.