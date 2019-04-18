Эксперты назвали 15 признаков недоплаты на работе





Недавнее исследование показало, что 39% людей считают оплату их труда несправедливо заниженной. Эксперты рассказали, как вычислить недоплаты на работе. Сначала необходимо сравнить зарплаты работников с аналогичными обязанностями в одной компании. Далее следует обратить внимание на доходы компании, они должны отражаться на доходах сотрудников. Можно воспользоваться онлайн калькулятором зарплаты, который покажет реальную ситуацию.Сигналом также должно незначительное повышение зарплаты или отсутствие её повышения вовсе. Необходимо сравнивать зарплаты людей, занимающих аналогичные должности в разных компаниях. Насторожить должен прежний уровень зарплаты при возросшей ответственности. Большой спрос на рабочие места должен стимулировать повышение зарплаты.Есть ещё несколько моментов, которые следует учитывать: выплата премий и поощрений, мысли о работе, отсутствие внимания со стороны начальства, текучесть кадров. Иногда люди могут сами спровоцировать недоплату в результате опозданий, длительных перерывов, кражей канцелярских принадлежностей.