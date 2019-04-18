АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Рэпер Гуф опозорился с политической рекламой брата Алены Водонаевой

Рэпер Гуф опубликовал в своем аккаунте в Instagram ролик, где призвал фанатов проголосовать за брата участницы "Дома-2" Алены Водонаевой. Певца тут же осудили за рекламу и отметили, что творчество и политика - вещи несовместимые.
Рэпер Гуф опозорился с политической рекламой брата Алены Водонаевой

Эпатажную звезду проекта "Дом-2" Алена Водонаеву долгое время подозревали в романе с рэпером Гуфом. Поводом стала публикация певца, где он предстал с полностью голой девушкой, в которой якобы фанаты узнали бывшую проектанку. Сама Водонаева обиделась и попросила приписать ей любовника помоложе, так как Гуф для нее "немного староват".

Тем не менее, сейчас рэпер Гуф снова подогрел слухи о возможном романе с писательницей и звездой реалити Аленой Водонаевой. Не так давно певец опубликовал на своей странице в Instagram видео, где призвал проголосовать за брата звезды, который является депутатом. Публика отреагировала на публикацию неоднозначно. Многие упрекнули звезду в том, что он "смешивает" политику и творчество, что недопустимо. Также фанаты заподозрили, что певец мог сделать это только ради денег.

Примечательно, что после критики рэпер предпочел и вовсе удалить опубликованное видео.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Хаирова рассказала о последних
Ученые: Секс поможет вылечить аллергию
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон обвинили
Перенесший инсульт Борис Моисеев не
Отец положил Бритни Спирс в
Ксения Бородина рассказала о непростом
У звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель на
Марина Африкантова подтвердила новость
Рэпер Гуф опозорился с политической
Вдова Николая Караченцова Людмила
Эксперты объяснили, почему смартфоны
Соседи оригинально поздравили Аллу
Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа
Илья Яббаров устроил скандал из-за
Максим Галкин обнародовал переписку с
Ирина Слуцкая откровенно рассказала о
«КамАЗ» презентовал электробус с
Умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина
Юрий Чернов отказался играть Петруху в
В реальности Даша Пынзарь оказалась не
Представители Samsung прокомментировали
Кофе помогает добиться лучших успехов в
Виктория Романец и Антон Гусев показали
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Премьерную серию восьмого сезона «Игры
В кино и библиотеках начнут требовать
Пользователи Сети раскритиковали
Ученые: Говядина остается свежей в
Марат Башаров признался, что до сих пор
Владимир Зеленский выступил за
Просмотреть все новости