Рэпер Гуф опозорился с политической рекламой брата Алены Водонаевой

Эпатажную звезду проекта "Дом-2" Алена Водонаеву долгое время подозревали в романе с рэпером Гуфом. Поводом стала публикация певца, где он предстал с полностью голой девушкой, в которой якобы фанаты узнали бывшую проектанку. Сама Водонаева обиделась и попросила приписать ей любовника помоложе, так как Гуф для нее "немного староват".Тем не менее, сейчас рэпер Гуф снова подогрел слухи о возможном романе с писательницей и звездой реалити Аленой Водонаевой. Не так давно певец опубликовал на своей странице в Instagram видео, где призвал проголосовать за брата звезды, который является депутатом. Публика отреагировала на публикацию неоднозначно. Многие упрекнули звезду в том, что он "смешивает" политику и творчество, что недопустимо. Также фанаты заподозрили, что певец мог сделать это только ради денег.Примечательно, что после критики рэпер предпочел и вовсе удалить опубликованное видео.