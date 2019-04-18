Алла Пугачева пригласила на юбилейный концерт девушку-инвалида, получающую ее пенсию





На концерте, посвященном 70-летнему юбилею Аллы Пугачевой, присутствовали жена премьер-министра РФ Светлана Медведева, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, замглавы Правительства России Ольга Голодец, спикер Совфеда Валентина Матвиенко.За выступлением прославленной певицы с вип-партера наблюдала женщина в инвалидном кресле. Она общалась со знаменитостями так, будто знакома с ними очень давно. Зрительницей оказалась девушка по имени Екатерина, прикованная к инвалидной коляске с детства. Ее знакомство с артисткой произошло много лет назад, все это время знаменитость оказывала поклоннице с непростой судьбой поддержку, а теперь перечисляет ей всю свою пенсию – 47 тысяч рублей.Благие поступки Аллы Пугачевой не ограничиваются помощью только Екатерине. Она заботится о ветеранах сцены, оказавшихся в беде. Например, в минувшем году певица материально поддержала Карину Филиппову, 84-летнюю поэтессу, лишившуюся обеих ног по причине диабета.