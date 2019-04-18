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Ксения Хаирова рассказала о последних днях Ирины Цывиной

Сегодня ночью умерла актриса Ирина Цывина. Ее близкая подруга Ксения Хаирова рассказала о последних днях вдовы народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.
Ксения Хаирова рассказала о последних днях Ирины Цывиной

В одном из последних интервью 50-летняя Ксения Хаирова поделилась с сотрудниками "Пятого канала", какими были последние дни жизни Ирины Цывиной. Еще несколько дней назад они были на дне рождения у их общей знакомой, ничего не предвещало беды, однако ничего кроме воды актриса уже не пила.

Ранее сообщалось, что сегодня, в ночь с 17 на 18 апреля, Ирина Цывина ушла из жизни. На момент смерти ей было 55 лет. Пока нет информации о возможных причинах летального исхода знаменитости. Это стало настоящим ударом для ее родных и поклонников.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:04

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