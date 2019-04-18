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Илья Яббаров устроил скандал из-за комнаты в новом доме на проекте

Илья Яббаров устроил скандал руководству из-за комнаты в новом доме на проекте "Спаси свою любовь". Саратовский шансонье рассчитывал на более лояльное отношение к его паре с Маргаритой Ларченко.
Илья Яббаров устроил скандал из-за комнаты в новом доме на проекте

Илья Яббаров с Маргаритой Ларченко вместе с другими участниками реалити-шоу "Дом-2" отправился на проект "Спаси свою любовь", первый выпуск возрожденного шоу уже вышел в эфир. Из видео стало известно, что проектант устроил руководству скандал, так как его не устраивают условия проживания в новом жилье.

Илью Яббарова и Маргариту Ларченко поселили в комнату, где раньше был изолятор для участников, начальником которого и был саратовский шансонье. Даже после ремонта интерьер комнаты совсем не устроил участников реалити, а потому Яббаров потребовал к себе уважительного отношения, ведь он является одним из "старейших" участников, он приносит реалити рейтинги, а также отдает время своей жизни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:54

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