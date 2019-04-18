Илья Яббаров устроил скандал из-за комнаты в новом доме на проекте

Илья Яббаров с Маргаритой Ларченко вместе с другими участниками реалити-шоу "Дом-2" отправился на проект "Спаси свою любовь", первый выпуск возрожденного шоу уже вышел в эфир. Из видео стало известно, что проектант устроил руководству скандал, так как его не устраивают условия проживания в новом жилье.Илью Яббарова и Маргариту Ларченко поселили в комнату, где раньше был изолятор для участников, начальником которого и был саратовский шансонье. Даже после ремонта интерьер комнаты совсем не устроил участников реалити, а потому Яббаров потребовал к себе уважительного отношения, ведь он является одним из "старейших" участников, он приносит реалити рейтинги, а также отдает время своей жизни.