Перенесший инсульт Борис Моисеев не смог лично подарить цветы Алле Пугачевой





На концерте в Кремлевском дворце исполнитель появился в сопровождении директора и близкого друга Сергея Гороха. Он вел артиста под руку и нес желтые тюльпаны, предназначенные для Аллы Борисовны.Восемь лет назад Моисеева разбил инсульт и теперь поп-звезда редко выходит в свет. Когда у исполнителя хита «Голубая луна» появились серьезные проблемы со здоровьем, его поддержали только Примадонна и жена Иосифа Кобзона Нелли. По словам телевизионного продюсера Алины Красной, знаменитости помогли артисту финансами, а также пройти реабилитацию. Как отметил Сергей Лавров, являющийся звездным промоутером, «женщина, которая поет» лично готовила куриные котлеты на пару в своем особняке и отвозила их коллеге в больницу.Дочь Аллы Пугачевой поддержала артиста, который в молодости танцевал в театре звезды и приглядывал за маленькой Орбакайте. После инсульта команда Моисеева осталась без работы и Кристина Орбакайте решила принять танцоров в свой коллектив.