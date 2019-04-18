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Перенесший инсульт Борис Моисеев не смог лично подарить цветы Алле Пугачевой

Перенесший инсульт знаменитый российский певец Борис Моисеев редко появляется на публике, однако ему удалось посетить юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Артист поздравил Примадонну, но лично подарить ей цветы не смог, доверив это своему помощнику Сергею Гороху.

Перенесший инсульт Борис Моисеев не смог лично подарить цветы Алле Пугачевой

На концерте в Кремлевском дворце исполнитель появился в сопровождении директора и близкого друга Сергея Гороха. Он вел артиста под руку и нес желтые тюльпаны, предназначенные для Аллы Борисовны.

Восемь лет назад Моисеева разбил инсульт и теперь поп-звезда редко выходит в свет. Когда у исполнителя хита «Голубая луна» появились серьезные проблемы со здоровьем, его поддержали только Примадонна и жена Иосифа Кобзона Нелли. По словам телевизионного продюсера Алины Красной, знаменитости помогли артисту финансами, а также пройти реабилитацию. Как отметил Сергей Лавров, являющийся звездным промоутером, «женщина, которая поет» лично готовила куриные котлеты на пару в своем особняке и отвозила их коллеге в больницу.
Перенесший инсульт Борис Моисеев не смог лично подарить цветы Алле Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой поддержала артиста, который в молодости танцевал в театре звезды и приглядывал за маленькой Орбакайте. После инсульта команда Моисеева осталась без работы и Кристина Орбакайте решила принять танцоров в свой коллектив.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:51

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