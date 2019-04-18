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Отец положил Бритни Спирс в психиатрическую клинику против ее воли

Недавно стало известно, что отец Бритни Спирс положил ее в психиатрическую клинику. Сейчас появилась информация, что исполнительницу там удерживают против ее воли.

Отец положил Бритни Спирс в психиатрическую клинику против ее воли

Как сообщалось ранее, отец Бритни Спирс тяжело болен, и из-за сильных переживаний исполнительница попала в психиатрическую клинику. В медицинском учреждении знаменитость должна пробыть около месяца. Сейчас источник, близкий к окружению звезды, сообщил, что певицу отправил на лечение ее отец Джейми Спирс, который является ее официальным опекуном. Инсайдер рассказал, что Бритни Спирс, когда готовилась к своему шоу Domination, перестала принимать препараты, назначенные психиатром.

Отец положил Бритни Спирс в психиатрическую клинику против ее воли

Джейми Спирс пытался уговорить звездную дочь вернуться к приему медикаментов, но та отказалась. Отец певицы принял решение поместить ее в психиатрическую клинику. Источник сообщает, что Бритни Спирс отказывалась ложиться в больницу, но родитель не стал ее слушать. Также инсайдер утверждает, что певица находится в клинике с января, а не с апреля, как указано в официальном заявлении.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:44

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