Отец положил Бритни Спирс в психиатрическую клинику против ее воли





Как сообщалось ранее, отец Бритни Спирс тяжело болен, и из-за сильных переживаний исполнительница попала в психиатрическую клинику. В медицинском учреждении знаменитость должна пробыть около месяца. Сейчас источник, близкий к окружению звезды, сообщил, что певицу отправил на лечение ее отец Джейми Спирс, который является ее официальным опекуном. Инсайдер рассказал, что Бритни Спирс, когда готовилась к своему шоу Domination, перестала принимать препараты, назначенные психиатром.Джейми Спирс пытался уговорить звездную дочь вернуться к приему медикаментов, но та отказалась. Отец певицы принял решение поместить ее в психиатрическую клинику. Источник сообщает, что Бритни Спирс отказывалась ложиться в больницу, но родитель не стал ее слушать. Также инсайдер утверждает, что певица находится в клинике с января, а не с апреля, как указано в официальном заявлении.