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В реальности Даша Пынзарь оказалась не такой красивой, как на фото

Бывшая участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь не потеряла популярности и после ухода с реалити-шоу. Миллионная армия поклонников следит за жизнью девушки в Instagram, однако, оказалось, в жизни она не настолько красива, как на фото.
В реальности Даша Пынзарь оказалась не такой красивой, как на фото

Недавно Дарья Пынзарь опубликовала в Instagram видео, где зрители смогли рассмотреть фигуру девушки поближе. На фото в соцсети бывшая проектантка выглядит стройной и подтянутой, но в реальности все далеко не так. Оказалось, Дарья Пынзарь в жизни страдает от лишнего веса, а также у нее большой размер ноги, чего раньше поклонники заметить не могли.
В реальности Даша Пынзарь оказалась не такой красивой, как на фото

В реальности Даша Пынзарь оказалась не такой красивой, как на фото

После нового ролика многие начали упрекать Дарью Пынзарь в том, что ей стоит перестать пользоваться фотошопом и смириться с тем, что года берут свое и звезда уже не выглядит так же свежо и молодо, как раньше.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:30

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