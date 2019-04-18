В реальности Даша Пынзарь оказалась не такой красивой, как на фото

Недавно Дарья Пынзарь опубликовала в Instagram видео, где зрители смогли рассмотреть фигуру девушки поближе. На фото в соцсети бывшая проектантка выглядит стройной и подтянутой, но в реальности все далеко не так. Оказалось, Дарья Пынзарь в жизни страдает от лишнего веса, а также у нее большой размер ноги, чего раньше поклонники заметить не могли.После нового ролика многие начали упрекать Дарью Пынзарь в том, что ей стоит перестать пользоваться фотошопом и смириться с тем, что года берут свое и звезда уже не выглядит так же свежо и молодо, как раньше.