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Лидия Федосеева-Шушкина вылечила у испанского врача отказавшие ноги

Лидия Федосеева-Шушкина вылечила у испанского врача отказавшие ноги. Об это актриса рассказала на передаче «Пусть говорят».
Лидия Федосеева-Шушкина вылечила у испанского врача отказавшие ноги

Напомним, что в марте звезда кино попала в больницу с подозрениями на инсульт, и как сообщали СМИ, её состоянии резко ухудшалось. Однако после выписки актриса отправилась в Испанию, чтобы проконсультироваться у профессионала. Эксперт дал ряд рекомендаций, соблюдение которых позволило встать Федосеевой-Шушкине на ноги и лучше себя чувствовать.

Перед поездкой многие скептически относились к планам актрисы, но увидев результат, изменили свое мнение.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:12

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