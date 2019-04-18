Лидия Федосеева-Шушкина вылечила у испанского врача отказавшие ноги





Напомним, что в марте звезда кино попала в больницу с подозрениями на инсульт, и как сообщали СМИ, её состоянии резко ухудшалось. Однако после выписки актриса отправилась в Испанию, чтобы проконсультироваться у профессионала. Эксперт дал ряд рекомендаций, соблюдение которых позволило встать Федосеевой-Шушкине на ноги и лучше себя чувствовать.Перед поездкой многие скептически относились к планам актрисы, но увидев результат, изменили свое мнение.