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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина спасается от одиночества, посещая театр и цирк

Людмила Поргина, вдова знаменитого актера Николая Караченцова, в эфире телешоу «Жить здорово!» рассказала, что до сих пор тяжело переживает потерю родного человека. Она также отметила, что ее жизнь на этом не закончилась, и она наполняет ее приятными моментами, например, общается с семьей, ходит в театр и цирк.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина спасается от одиночества, посещая театр и цирк

Телеведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева обратилась к Людмиле Поргиной с просьбой дать совет 53-летней женщине, выступившей анонимно. Зрительница рассказала историю о том, что потеряла супруга, впоследствии повстречала другого мужчину. Теперь родные героини ее осуждают, а саму ее не покидает чувство вины.

Вдова Николая Караченцова призналась, что до сих пор не оправилась от потери любимого мужа, она сравнила его смерть с погасшим солнцем, которое дарило ей радость каждый день. Однако актриса признала, что ее жизнь на этом не закончилась. При этом речь вовсе не идет о поиске нового спутника жизни. Людмила Поргина проводит время, общаясь с родственниками и приятельницами, посещает выставки и театральные постановки, а также водит внуков в цирк.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина спасается от одиночества, посещая театр и цирк

Зрительнице, попавшей в непростую жизненную ситуацию, 70-летняя артистка посоветовала не избегать новых отношений, ведь героиня телепередачи моложе. Людмила Поргина добавила, что дети должны отнестись с пониманием к этим обстоятельствам и не осуждать мать.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:15

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