Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина спасается от одиночества, посещая театр и цирк





Телеведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева обратилась к Людмиле Поргиной с просьбой дать совет 53-летней женщине, выступившей анонимно. Зрительница рассказала историю о том, что потеряла супруга, впоследствии повстречала другого мужчину. Теперь родные героини ее осуждают, а саму ее не покидает чувство вины.Вдова Николая Караченцова призналась, что до сих пор не оправилась от потери любимого мужа, она сравнила его смерть с погасшим солнцем, которое дарило ей радость каждый день. Однако актриса признала, что ее жизнь на этом не закончилась. При этом речь вовсе не идет о поиске нового спутника жизни. Людмила Поргина проводит время, общаясь с родственниками и приятельницами, посещает выставки и театральные постановки, а также водит внуков в цирк.Зрительнице, попавшей в непростую жизненную ситуацию, 70-летняя артистка посоветовала не избегать новых отношений, ведь героиня телепередачи моложе. Людмила Поргина добавила, что дети должны отнестись с пониманием к этим обстоятельствам и не осуждать мать.