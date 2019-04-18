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Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель решили уйти с проекта "Дом-2"

Брендовая семья проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Алена Рапунцель решили покинуть проект "Дом-2" и возрожденное шоу "Спаси свою любовь". Об этом участник написал в Instagram.
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель решили уйти с проекта "Дом-2"

Ночью в аккаунте Дмитрия Дмитренко появилось сообщение, где говорилось, что он и его семья - жена Ольга Рапунцель и дочь Василиса покидают проект "Дом-2" и шоу "Спаси свою любовь". По словам проектанта, семья и здоровье ребенка дороже всех денег на свете. Стоит отметить, что спустя несколько часов сообщение изчезло, что не на шутку взволновало фанатов и телезрителей.

Пока неясно, сам ли Дмитрий Дмитренко поменял решение и удалил пост или же это за него сделало руководство проекта. Доступ к аккаунтам участников "Дома-2" имеют не только они сами, а потому удалить публикацию могли и редакторы. Теперь зрители гадают, что это было - провокация или намек на скорый уход за Периметр "Бренда" реалити-шоу.

Возможно, таким образом Дмитрий Дмитренко или редакторы хотели просто повысить его популярность в Instagram. Также публикация могла появиться после заявлений Ольги Рапунцель и Дмитренко о том, что их не очень устраивают новые условия для проживания на шоу "Спаси свою любовь". Не исключается и вариант, что семейство действительно думает об уходе, однако не согласовало это с редакторами, или же публикация появилась для того, чтобы руководство пересмотрело суммы гонораров для проектантов.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:14

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