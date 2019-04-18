Соседи оригинально поздравили Аллу Пугачеву с юбилеем

Несколько дней назад Алла Пугачева отпраздновала 70-летний юбилей. Примадонна российской эстрады провела день рождения со своими близкими людьми. Ее младшие дети Елизавета и Гарри прочитали стихи и подготовили подарки приготовленные собственными руками, чем сильно растрогали звездную мать. Внуки знаменитости Дени Байсаров и Никита Пресняков поздравили ее, подарив фотоколлаж. Также с юбилеем Аллу Пугачеву поздравили коллеги по шоу-бизнесу и близкие друзья.Недавно Instagram Stories супруг Примадонны Максим Галкин сообщил поклонникам, что их соседи тоже не остались в стороне. Он рассказал, что дети вышли на прогулку и заметили воздушные шарики, на одном из которых было написано: "С днем рождения, Алла!". Артист поблагодарил людей живущих рядом за такой сюрприз для его возлюбленной.