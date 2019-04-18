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Виктория Романец и Антон Гусев показали лживый ролик о своей роскошной жизни

Экс-участники проекта "Дом-2" Антон Гусев и Виктория Романец снова попали под волну критики со стороны поклонников. В этот раз знаменитостей обвинили в создании лживого видео об их якобы роскошной жизни.
Виктория Романец и Антон Гусев показали лживый ролик о своей роскошной жизни

Недавно бывшие проектанты стали героями ток-шоу "На самом деле", где они разбирались в конфликте с подставной, как оказалось позже, домработницей. Во время эфира по телевидению показали несколько моментов из жизни Виктории Романец и Антона Гусева. Так, по сведениям журналистов, у знаменитостей якобы есть во владении несколько особняков с прислугой и охраной.

Однако телезрители поспешили упрекнуть Викторию Романец и Антона Гусева. Ведь хорошо известно, что придя на проект "Дом-2" бывшая участница утверждала, что она является дочерью украинского миллионера, а позже оказалось, что у мужчины только один дом, его он действительно сдает летом иностранцам.

После ухода за Периметр Антон Гусев начал позиционировать себя как успешного бизнесмена, в реальности же он всего лишь занимается сетевым маркетингом, тогда как Виктория Романец зарабатывает на рекламе в своем аккаунте в Instagram, и ее доход часто превышает прибыль мужа. На самом деле знаменитости владеют всего лишь одним таунхаусом, на который они копили деньги долгое время.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:18

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