Виктория Романец и Антон Гусев показали лживый ролик о своей роскошной жизни

Недавно бывшие проектанты стали героями ток-шоу "На самом деле", где они разбирались в конфликте с подставной, как оказалось позже, домработницей. Во время эфира по телевидению показали несколько моментов из жизни Виктории Романец и Антона Гусева. Так, по сведениям журналистов, у знаменитостей якобы есть во владении несколько особняков с прислугой и охраной.Однако телезрители поспешили упрекнуть Викторию Романец и Антона Гусева. Ведь хорошо известно, что придя на проект "Дом-2" бывшая участница утверждала, что она является дочерью украинского миллионера, а позже оказалось, что у мужчины только один дом, его он действительно сдает летом иностранцам.После ухода за Периметр Антон Гусев начал позиционировать себя как успешного бизнесмена, в реальности же он всего лишь занимается сетевым маркетингом, тогда как Виктория Романец зарабатывает на рекламе в своем аккаунте в Instagram, и ее доход часто превышает прибыль мужа. На самом деле знаменитости владеют всего лишь одним таунхаусом, на который они копили деньги долгое время.